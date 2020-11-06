Jovem de Laranja da Terra desaparece após pegar carona para Cariacica

De acordo com a mãe do jovem, Maria Madalena Gonçalves Matedi, de 55 anos, o filho estava enfrentando um momento de depressão e vinha fazendo acompanhamento psiquiátrico desde julho. Ela acrescentou ainda que Danrley fazia uso de drogas. "Ele havia se separado recentemente, depois de várias tentativas com a esposa, e tem dois filhos", contou.

Angustiada, Maria Madalena seguiu nesta quinta-feira (05) para Cariacica, para tentar encontrar o filho às proximidades do Ceasa. "Registrei a ocorrência na delegacia de Laranja da Terra. Estamos sem contato com ele desde o dia 26, já que nesse dia ele mandou mensagem para o irmão, pedindo para não se preocupar. Mas ele nunca tinha desaparecido, só mandou a mensagem para o irmão dizendo que estava bem, que ia refrescar a cabeça, mas logo desligou o celular. Ele tem uns amigos por aqui, mas eu não conheço. Na Ceasa mostrei a foto dele e informaram que o viram no morro da Gama, então fomos lá e colocamos cartazes", acrescentou.