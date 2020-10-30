Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cachoeiro de Itapemirim

Hospital procura família de homem atropelado internado há quase 30 dias

Homem de aparentemente 40 anos de idade está na UTI da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e não consegue se comunicar com a equipe médica para informar sobre sua origem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 17:25

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:25

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, procura pela família de um paciente, ainda não identificado, internado no hospital há quase 30 dias. Segunda a unidade, ele deu entrada no pronto-socorro do hospital no dia 03 de outubro, após ser atropelado na BR 101. O paciente foi encontrado caído rodovia e foi levado para a Santa Casa por uma ambulância.
 Segundo o hospital, ele estava sem os documentos e não foi possível identificá-lo. Ele tem aparentemente 40 anos de idade, é pardo, magro e tem estatura mediana.
De acordo com a assistente social da unidade, Valéria Borges, ele chegou inconsciente e com uma fratura exposta em uma das pernas. Atualmente, está internado na UTI e seu quadro de saúde é estável, embora não consiga se comunicar com a equipe médica para informar sobre sua origem.
"Nós já procuramos na região onde ele foi encontrado, na prefeitura, nas polícias Civil e Militar para saber se tinha alguma ocorrência de alguém desaparecido, mas não houve nenhum registro", disse a assistente social.
"Eu já fui lá na UTI, mas ele olha para gente e não consegue falar. Por isso, a gente está pedindo essa ajuda para localizar seus familiares", contou a assistente social. Quem tiver informações que possam ajudar, deve entrar em contato com o hospital pelos telefones (28) 2101-2167 ou (28) 2101-2121.

Veja Também

Motorista embriagado provoca acidente entre carro e carreta na Serra

Após registro de acidente, carro é encontrado pegando fogo em Alegre

Motociclista de Iúna morre em acidente, mas doa órgãos para salvar 6 vidas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados