Hospital procura família de homem atropelado internado há quase 30 dias

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, procura pela família de um paciente, ainda não identificado, internado no hospital há quase 30 dias. Segunda a unidade, ele deu entrada no pronto-socorro do hospital no dia 03 de outubro, após ser atropelado na BR 101 . O paciente foi encontrado caído rodovia e foi levado para a Santa Casa por uma ambulância.

Segundo o hospital, ele estava sem os documentos e não foi possível identificá-lo. Ele tem aparentemente 40 anos de idade, é pardo, magro e tem estatura mediana.

De acordo com a assistente social da unidade, Valéria Borges, ele chegou inconsciente e com uma fratura exposta em uma das pernas. Atualmente, está internado na UTI e seu quadro de saúde é estável, embora não consiga se comunicar com a equipe médica para informar sobre sua origem.

"Nós já procuramos na região onde ele foi encontrado, na prefeitura, nas polícias Civil e Militar para saber se tinha alguma ocorrência de alguém desaparecido, mas não houve nenhum registro", disse a assistente social.