Motociclista de Iúna morre em acidente, mas doa órgãos para salvar 6 vidas

Jovem de Iúna morre após acidente e doa órgãos para seis pessoas Crédito: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro

O momento triste de uma família de Iúna , no Sul do Espírito Santo , foi ressignificado e trouxe esperança para outras seis famílias do Estado. Michel Ozório de Oliveira, de 31 anos, morreu em um acidente de moto, mas apesar da dor de perder um ente querido, os familiares decidiram autorizar a doação de órgãos.

A cirurgia foi feita nesta quarta-feira (28), na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim . No total, foram doados seis órgãos, sendo dois rins, um fígado, um coração e duas córneas. Segundo a Santa Casa, todos os órgãos captados serão destinados para pacientes que estão na fila de espera por um transplante aqui no Espírito Santo.

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Para o pai de Michel, o momento não é fácil, mas ele espera ajudar outras famílias. "É muito difícil para nós. Ele era um rapaz trabalhador, saudável e muito querido. A gente está nesse mundo de passagem, que esses órgãos possam servir para outras pessoas. É duro, muito difícil. Mas decidimos fazer esse gesto com a consciência de que estamos salvando outras vidas", disse Moacir Ozório.

A Santa Casa é um dos hospitais referência no Estado na realização de trabalhos educativos para captação de órgãos. De janeiro a outubro deste ano foram realizadas seis captações de órgãos. Foram dois corações, quatro fígados, oito rins e dez córneas.