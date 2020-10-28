AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gesto nobre

Motociclista de Iúna morre em acidente, mas doa órgãos para salvar 6 vidas

O momento de tristeza da família foi ressignificado e trouxe esperança para outras seis famílias do Espírito Santo. Ao todo, foram doados dois rins, um fígado, um coração e duas córneas

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 19:52
Ao todo, foram doados dois rins, um fígado, um coração e duas córneas.
Jovem de Iúna morre após acidente e doa órgãos para seis pessoas Crédito: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro
O momento triste de uma família de Iúna, no Sul do Espírito Santo, foi ressignificado e trouxe esperança para outras seis famílias do Estado. Michel Ozório de Oliveira, de 31 anos, morreu em um acidente de moto, mas apesar da dor de perder um ente querido, os familiares decidiram autorizar a doação de órgãos.
A cirurgia foi feita nesta quarta-feira (28), na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No total, foram doados seis órgãos, sendo dois rins, um fígado, um coração e duas córneas. Segundo a Santa Casa, todos os órgãos captados serão destinados para pacientes que estão na fila de espera por um transplante aqui no Espírito Santo.
Para o pai de Michel, o momento não é fácil, mas ele espera ajudar outras famílias. "É muito difícil para nós. Ele era um rapaz trabalhador, saudável e muito querido. A gente está nesse mundo de passagem, que esses órgãos possam servir para outras pessoas. É duro, muito difícil. Mas decidimos fazer esse gesto com a consciência de que estamos salvando outras vidas", disse Moacir Ozório.
A Santa Casa é um dos hospitais referência no Estado na realização de trabalhos educativos para captação de órgãos. De janeiro a outubro deste ano foram realizadas seis captações de órgãos. Foram dois corações, quatro fígados, oito rins e dez córneas.
A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplante (CIHDOTT), Beatriz Rivieri Colodette, reforçou a importância da doação e que somente a família pode fazer essa autorização, por isso precisa saber da vontade do doador. "Converse com a família. Esse é um gesto muito nobre em que, no momento de muita dor, a pessoa consegue expressar seu amor ao próximo", finalizou.

Veja Também

Família autoriza doação de órgãos de adolescente vítima de acidente no ES

Vendedor do ES compõe música sobre doação de órgãos após perder a filha

Fila de espera por transplante de órgãos tem mais de 1.300 pessoas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra carro descendo ladeira em alta velocidade antes de atingir igreja em Vila Velha
Vídeo mostra carro descendo ladeira em alta velocidade antes de atingir igreja em Vila Velha
Coluna Juarez Soares - Por que a construção civil cresceu 9,7% em 2021?
Financiamento imobiliário registra alta de 51,5% em maio na comparação anual
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados