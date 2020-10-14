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São Mateus

Família autoriza doação de órgãos de adolescente vítima de acidente no ES

Matheus Leite da Silva, 14 anos, teve morte encefálica confirmada nesta quarta-feira (14), em um hospital de São Mateus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 20:31

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 20:31

Matheus Leite da Silva, 14 anos, teve morte confirmada nesta quarta-feira (14)
Matheus Leite da Silva, 14 anos, teve morte confirmada nesta quarta-feira (14) Crédito: Divulgação
O adolescente Matheus Leite da Silva, 14 anos, teve morte encefálica confirmada nesta quarta-feira (14), em um hospital de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O menino foi vítima de um grave de acidente, na tarde de terça-feira (13), na BR-381, zona rural do município. A família autorizou a doação de órgãos do jovem.
Muito emocionada, a mãe do jovem, Jussara de Jesus Leite da Silva, contou que a família mora no interior do município. Segundo ela, o marido é proprietário de uma oficina na sede de São Mateus. No momento do acidente, ele e o casal de filhos voltavam para casa. Os jovens tinham passado o dia na casa da avó. 

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A mãe relatou que Matheus teve traumatismo craniano e perdeu massa encefálica, por isso entrou em coma. Pela manhã, os médicos confirmaram a morte. Mesmo muito abalados, os pais autorizaram a doação dos órgãos do adolescente. 
A mãe não soube informar quais serão doados. Emocionada, ela não conseguia acreditar na morte do filho, que era conhecido como Paquinha. Eu nem sei nem o que te falar. É uma dor muito grande, disse.

O ACIDENTE

O acidente envolveu um trator e dois carros, no fim da tarde desta terça-feira (13), na BR 381, rodovia que liga o município de São Mateus a Nova Venécia, na Região Norte do Espírito Santo. Chovia no momento do acidente. Entre os feridos estava o adolescente, de 14 anos, que foi socorrido em estado grave.
Segundo a Polícia Militar, o carro em que o adolescente estava bateu na traseira do trator. Em seguida, uma caminhonete acabou se chocando com o carro.
Acidente grave deixa feridos na rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia
Acidente grave deixa feridos na rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia Crédito: Leitor
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h50. No local, os bombeiros agiram rápido para socorrer o adolescente, que apresentava um ferimento na região da cabeça. Ele foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
No mesmo veículo também estavam o pai do menino e sua irmã, com ferimentos leves, e foram levados para o hospital para receber atendimento médico. Ele já foram liberados.
Acidente com trator no rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia
Acidente com trator no rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia Crédito: Leitor
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do terceiro veículo não se feriu. Já o motorista do trator não estava no local no momento do resgate e não foi localizado pela equipe que atendeu a ocorrência.
Ainda não foi divulgada a causa desse acidente, mas o Corpo de Bombeiros acredita que falta de sinalização no trator pode ter causado a colisão.
Segundo a PM, o condutor do trator fugiu. Um homem apareceu no local e se apresentou como proprietário da máquina e disse não saber o paradeiro do motorista.

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