Acidente com trator deixa feridos na rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um trator e dois carros de passeio

No mesmo veículo também estavam outras duas pessoas que apresentavam ferimentos leves e foram levadas para o hospital para receber atendimento médico.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do terceiro veículo não se feriu. Já o motorista do trator não estava no local no momento do resgate e não foi localizado pela equipe que atendeu a ocorrência.