Acidente com trator deixa feridos na rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia

Um acidente envolvendo um trator e dois carros de passeio deixou três pessoas feridas no fim da tarde desta terça-feira (13), na BR 381, rodovia que liga o município de São Mateus a Nova Venécia, na Região Norte do Espírito Santo. Entre os feridos estava um adolescente, de 14 anos, que foi socorrido em estado grave.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h50. No local, os bombeiros agiram rápido para socorrer o adolescente que apresentava um ferimento na região da cabeça. Ele foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
No mesmo veículo também estavam outras duas pessoas que apresentavam ferimentos leves e foram levadas para o hospital para receber atendimento médico.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do terceiro veículo não se feriu. Já o motorista do trator não estava no local no momento do resgate e não foi localizado pela equipe que atendeu a ocorrência.