Trânsito

Carro bate em poste e mulher fica ferida na Avenida Norte Sul, na Serra

Segundo informações da Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Serra da via quando foi fechado por um outro veículo, perdeu o controle e bateu contra um poste e um muro
Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:37

Acidente é registrado avenida Norte Sul, localizada no bairro São Geraldo Crédito: Internauta
Uma mulher ficou ferida após o carro em que ela estava colidir contra um porte e um muro localizados na Avenida Norte Sul, no bairro São Geraldo, na Serra. De acordo informações repassadas pela Guarda Municipal da Serra, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20 desta terça-feira (13).
Ainda de acordo com informações divulgadas pelas equipes da Guarda Municipal, o carro seguia no sentido Serra da via quando foi fechado por um outro veículo, perdeu o controle e bateu contra um poste e um muro. Com a colisão, uma passageira que estava no veículo ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Unimed Vitória (Cias). 
Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local do acidente. Procurada pela reportagem de A Gazeta, foi informado que a ocorrência ainda se encontra em andamento, com a presença de policiais na Avenida Norte Sul. 
Carro ainda está no local do acidente Crédito: Ouvinte CBN
Por volta das 17h30, motoristas que trafegavam pela via, horas após acidente, constatavam que o veículo acidentado continuava no local e a pista seguia parcialmente interditada. O trânsito apresentava retenções no trecho e nas imediações.

