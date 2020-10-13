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Caminhoneiro morre em acidente em Venda Nova do Imigrante

Alexandro Soares do Amaral dirigia veículo carregado de chapas de espelhos; após uma curva, ele teria perdido o controle da direção e capotado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 14:44

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:44

Caminhoneiro morre em acidente em Venda Nova do Imigrante
Caminhoneiro morre em acidente em Venda Nova do Imigrante Crédito: Davi Monteiro
Um caminhoneiro de 27 anos morreu em um acidente na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. Alexandro Soares do Amaral dirigia o veículo carregado de chapas de espelhos, quando teria perdido o controle em uma curva e capotado, na manhã desta terça-feira (13).
O acidente aconteceu na localidade de São Roque, no quilômetro 15 da rodovia, por volta das 7 horas. O caminhoneiro seguia no sentido Castelo x Venda Nova. 
Caminhoneiro morre em acidente em Venda Nova do Imigrante
Carga de espelhos ficou completamente destruída Crédito: Davi Monteiro
O corpo do motorista foi retirado das ferragens pelos bombeiros e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito no trecho foi bloqueado por cerca de horas.
Caminhoneiro morre em acidente em Venda Nova do Imigrante
Guincho retirou veículo do local do acidente Crédito: Davi Monteiro

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