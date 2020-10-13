Óleo vaza de ônibus e avenida é parcialmente interditada em Vitória

A avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória, foi parcialmente interditada na manhã desta terça-feira (13) depois que um ônibus registrou vazamento de óleo na pista, próximo ao Monumento do Imigrante.
Duas das três faixas da avenida próximo ao monumento ao Imigrante Italiano no sentido Jardim da Penha tiveram o trânsito bloqueado pela Guarda Municipal de Vitória. O ônibus que apresentou problemas mecânicos foi retirado da pista por volta das 8h10.
A interdição, no entanto, ainda continuou para que as equipes jogassem um material de limpeza na pista. Por volta das 9h15, a Guarda Municipal de Vitória informou que o trecho ainda estava interditado.