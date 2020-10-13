Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Problema mecânico

Óleo vaza de ônibus e avenida é parcialmente interditada em Vitória

Duas das três faixas da Avenida Américo Buaiz  próximo ao monumento ao Imigrante Italiano  no sentido Jardim da Penha, tiveram o trânsito bloqueado pela Guarda Municipal de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 09:42

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 09:42

Duas das três faixas do sentido Jardim da Penha tiveram o trânsito bloqueado pela Guarda Municipal de Vitória
Óleo vaza de ônibus e avenida é parcialmente interditada em Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros
A avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória, foi parcialmente interditada na manhã desta terça-feira (13) depois que um ônibus registrou vazamento de óleo na pista, próximo ao Monumento do Imigrante.
Duas das três faixas da avenida  próximo ao monumento ao Imigrante Italiano  no sentido Jardim da Penha tiveram o trânsito bloqueado pela Guarda Municipal de Vitória. O ônibus que apresentou problemas mecânicos foi retirado da pista por volta das 8h10.
A interdição, no entanto, ainda continuou para que as equipes jogassem um material de limpeza na pista. Por volta das 9h15, a Guarda Municipal de Vitória informou que o trecho ainda estava interditado.

Veja Também

Motoboy morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol na Serra

Obras alteram o trânsito na BR 101 a partir desta terça em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados