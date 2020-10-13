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Atenção, motoristas!

Obras alteram o trânsito na BR 101 a partir desta terça em Vila Velha

Condutores devem fazer o desvio, utilizando o acostamento, durante o período das obras, previsto para 45 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 08:37

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:37

Desvio de tráfego na BR-101, nas proximidades da comunidade de Seringal (km 312)
Desvio de tráfego na BR 101, nas proximidades da comunidade de Seringal (km 312) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A partir desta terça-feira (13), os motoristas devem ficar atentos às sinalizações do desvio de tráfego na BR 101, nas proximidades da comunidade de Seringal (km 312), em Vila Velha. Segundo a Eco101, concessionária que administra a BR 101/ES-BA, serão realizadas obras de recuperação do pavimento e implantação de barreira de concreto do quilômetro 311,6 ao 312,7.
Um desvio de 1,1 km será feito na pista para a execução das obras nos sentidos norte e sul, para parte externa da pista duplicada, permitindo os trabalhos de recuperação do pavimento e de implantação de barreira de concreto, tipo New Jersey.
Os condutores dos veículos devem fazer o desvio, utilizando o acostamento, durante o período das obras, previsto para 45 dias. Para garantir segurança, serão implantadas sinalização horizontal e vertical padrão para desvio na estrada, de acordo com as normas de segurança.
A intervenção faz parte das obras de duplicação na BR 101 nos municípios de VianaVila Velha e Guarapari, onde em setembro foi inaugurado mais um trecho de nove quilômetros duplicados. Atualmente, o trecho apresenta 24 quilômetros com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de concreto.

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