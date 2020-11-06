Os dois tripulantes resgatados foram identificados Crédito: Divulgação

Atualização Após a publicação desta reportagem, Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações, informou que os dois sobreviventes do naufrágio receberam alta hospitalar e já se encontram em casa.

Depois de passarem várias horas em alto-mar, Pedro e Erlon foram resgatados com vida e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O resgate deles, segundo a família do marítimo, foi acionado por tripulantes de um navio que viram o rebocador.

Your browser does not support the audio element. Tripulantes resgatados de rebocador que afundou no ES seguem internados

De acordo com Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações  da qual o rebocador Oceano I fazia parte  informou que há possibilidades de os dois sobreviventes receberem alta hospitalar em breve. "Eles ainda estão no hospital, o médico deve olhar os exames hoje (sexta-feira) à noite e talvez tenham alta. Agora estamos também tentando entender o que de fato houve, se o rebocador realmente bateu em uma pedra, qual foi a rota feita", iniciou.

Segundo o empresário, a embarcação não apresentava defeito. "Nós fizemos os testes e existe áudio do Pedro falando que estava tudo certo. Então creio que foi erro de navegação, erro humano. Se o rebocador estivesse quebrado, ficaria boiando, teria sido menos grave. Mas agora precisamos achar o Eric, é uma questão de honra. Ele é como se fosse minha família, uma figura muito humana", disse.

FAMÍLIA DE MARÍTIMO QUER LOCALIZAR REBOCADOR

"Hoje estamos indo na Capitania dos Portos solicitar que eles façam uma varredura com sonar  instrumento para localizar embarcações  para tentar saber se o meu pai está dentro da embarcação. Até então, temos a fala dos tripulantes relatando que viram ele de boia, mas não sabemos. É um aparelho especializado que detecta estrutura metálica no fundo do mar e que pode ajudar a localizar onde está a embarcação. É um mistério", lamenta Tamiris Rosa, uma das filhas do marítimo, que trabalhava no barco como chefe de máquinas.