Atualização
06/11/2020 - 7:30
Após a publicação desta reportagem, Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações, informou que os dois sobreviventes do naufrágio receberam alta hospitalar e já se encontram em casa.
Dois tripulantes resgatados nesta segunda-feira (2) após naufrágio da embarcação "Oceano I" continuam hospitalizados nesta sexta-feira (6). O rebocador, que contava com três pessoas a bordo, seguia de Vitória para o Porto de Açu, em São João da Barra, no Norte do Rio de Janeiro. Os sobreviventes do acidente foram identificados como Pedro Alves Nascimento Junior, de 31 anos, e Erlon Salomão, de 45 anos. As buscas continuam sendo realizadas para localizar o marítimo Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, o chefe de máquinas da embarcação que está desaparecido desde o dia do naufrágio.
Depois de passarem várias horas em alto-mar, Pedro e Erlon foram resgatados com vida e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O resgate deles, segundo a família do marítimo, foi acionado por tripulantes de um navio que viram o rebocador.
Tripulantes resgatados de rebocador que afundou no ES seguem internados
De acordo com Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações da qual o rebocador Oceano I fazia parte informou que há possibilidades de os dois sobreviventes receberem alta hospitalar em breve. "Eles ainda estão no hospital, o médico deve olhar os exames hoje (sexta-feira) à noite e talvez tenham alta. Agora estamos também tentando entender o que de fato houve, se o rebocador realmente bateu em uma pedra, qual foi a rota feita", iniciou.
Segundo o empresário, a embarcação não apresentava defeito. "Nós fizemos os testes e existe áudio do Pedro falando que estava tudo certo. Então creio que foi erro de navegação, erro humano. Se o rebocador estivesse quebrado, ficaria boiando, teria sido menos grave. Mas agora precisamos achar o Eric, é uma questão de honra. Ele é como se fosse minha família, uma figura muito humana", disse.
FAMÍLIA DE MARÍTIMO QUER LOCALIZAR REBOCADOR
O drama da família do marítimo Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, que desapareceu após um naufrágio em Guarapari no último domingo (1º), continua. As buscas pelo desaparecido seguem, mas ainda sem pistas fortes de onde o trabalhador possa estar. Familiares do chefe de máquinas afirmam que vão à Capitania dos Portos solicitar que as equipes façam uma varredura com um equipamento que detecta estruturas metálicas e que pode ser útil para localizar o rebocador que afundou.
"Hoje estamos indo na Capitania dos Portos solicitar que eles façam uma varredura com sonar instrumento para localizar embarcações para tentar saber se o meu pai está dentro da embarcação. Até então, temos a fala dos tripulantes relatando que viram ele de boia, mas não sabemos. É um aparelho especializado que detecta estrutura metálica no fundo do mar e que pode ajudar a localizar onde está a embarcação. É um mistério", lamenta Tamiris Rosa, uma das filhas do marítimo, que trabalhava no barco como chefe de máquinas.
O rebocador em que o marítimo estava naufragou em Guarapari, próximo à Ilha Escalvada. A Marinha do Brasil informou que as buscas continuam e afirmou que ainda não recebeu esse pedido da família para o uso do sonar. No total, três embarcações da Capitania dos Portos, um navio-patrulha e um helicóptero são usados no trabalho, que se estende da área entre Jacaraípe, na Serra, e o Sul de Guarapari.