Família de desaparecido quer localizar rebocador que afundou no ES

"Hoje estamos indo na Capitania dos Portos solicitar que eles façam uma varredura com sonar  instrumento para localizar embarcações  para tentar saber se o meu pai está dentro da embarcação. Até então, temos a fala dos tripulantes relatando que viram ele de boia, mas não sabemos. É um aparelho especializado que detecta estrutura metálica no fundo do mar e que pode ajudar a localizar onde está a embarcação. É um mistério", lamenta Tamiris Rosa, uma das filhas do marítimo, que trabalhava no barco como chefe de máquinas.