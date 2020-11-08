Kombi pega fogo na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Uma kombi pegou fogo no final da manhã deste domingo (8), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Testemunhas que passavam pelo local e filmaram o acidente contaram que o veículo pertencia a um feirante. Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Civil (Sesp) informou que o incêndio do veículo foi controlado rapidamente.
"As chamas foram extintas rapidamente pela guarnição e não houve solicitação de perícia, ou vítima", diz nota enviada à reportagem.