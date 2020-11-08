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Kombi pega fogo na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha

Incêndio no veículo foi controlado por equipe do Corpo de Bombeiros e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, não houve feridos

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 15:39
Kombi pega fogo na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Kombi pega fogo na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Crédito: Reprodução / Vídeo
Uma kombi pegou fogo no final da manhã deste domingo (8), na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Testemunhas que passavam pelo local e filmaram o acidente contaram que o veículo pertencia a um feirante. Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Civil (Sesp) informou que o incêndio do veículo foi controlado rapidamente.
"As chamas foram extintas rapidamente pela guarnição e não houve solicitação de perícia, ou vítima", diz nota enviada à reportagem. 

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