Com 7 capixabas, Flamengo é campeão da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino

Em jogo emocionante, e com sete jogadoras capixabas no elenco, o Flamengo venceu o Vasco na final da Copa do Brasil de Beach Soccer 2020 e se sagrou a grande campeã do torneio. A partida foi bastante disputada do começo ao fim e só foi decidida nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.
Letícia Villar, Leti?cia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha são as capixabas que ajudaram o time rebro-negro a levantar a taça.
O JOGO
Em busca do título da competição nacional, o clube rubro-negro partiu para cima da equipe cruz-maltina que também atacava do outro lado. Com o equilíbrio na disputa, o primeiro tempo terminou sem gols. Na volta do intervalo, o Vasco foi mais eficaz na finalização e abriu o placar com Suzane. Após o gol, o jogo continuou bastante disputado com chance para os dois lados.
A terceira etapa continuou quente e bastante disputada. O Flamengo foi em busca da reação e chegou ao gol de empate com Noele. O empate persistiu até o final do terceiro tempo e a partida foi para o tempo extra. Como não houve gols, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo levou a melhor na cobrança das penalidades. Bárbara Colodetti, Nadine e Lelê Villar maracaram para o Rubro-Negro. Dani Barboza e Suzanne fizeram para o Vasco. Mas a goleira Ana Be defendeu a terceira cobrança cruz-maltina, realizada pela capitã Jasna, e determinou a vitória flamenguista no Recife.
A heroína do título, a goleira Ana Bê, falou após o título conquistado. Foi um clássico digno de final. Um jogo difícil dos dois lados, muito quente, mas a gente conseguiu concentrar. Eu estava muito confiante na hora dos pênaltis, sabia que ia ajudar a minha equipe, disse.
Emocionado com a conquista, o técnico do Flamengo, Gil, falou sobre o trabalho da equipe. Coroou o nosso trabalho incansável, foi muito esforço das meninas. Acho que foi o primeiro jogo que acabou 0 a 0 no primeiro tempo. Futebol é detalhe e nós fomos para cima e conquistamos o título, disse.