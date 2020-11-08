Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
A festa é delas

Com 7 capixabas, Flamengo é campeão da Copa do Brasil de Beach Soccer Feminino

Letícia Villar, Leti?cia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha ajudaram o rubro-negro a levantar a taça
Redação de A Gazeta

08 nov 2020 às 14:32

Com sete capixabas no elenco, Flamengo faturou a Copa do Brasil Crédito: Kleyvson Santos/CBSB
Em jogo emocionante, e com sete jogadoras capixabas no elenco, o Flamengo venceu o Vasco na final da Copa do Brasil de Beach Soccer 2020 e se sagrou a grande campeã do torneio. A partida foi bastante disputada do começo ao fim e só foi decidida nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. 
Letícia Villar, Leti?cia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha são as capixabas que ajudaram o time rebro-negro a levantar a taça.

O JOGO

Em busca do título da competição nacional, o clube rubro-negro partiu para cima da equipe cruz-maltina que também atacava do outro lado. Com o equilíbrio na disputa, o primeiro tempo terminou sem gols. Na volta do intervalo, o Vasco foi mais eficaz na finalização e abriu o placar com Suzane. Após o gol, o jogo continuou bastante disputado com chance para os dois lados.
A terceira etapa continuou quente e bastante disputada. O Flamengo foi em busca da reação e chegou ao gol de empate com Noele. O empate persistiu até o final do terceiro tempo e a partida foi para o tempo extra. Como não houve gols, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo levou a melhor na cobrança das penalidades. Bárbara Colodetti, Nadine e Lelê Villar maracaram para o Rubro-Negro. Dani Barboza e Suzanne fizeram para o Vasco. Mas a goleira Ana Be defendeu a terceira cobrança cruz-maltina, realizada pela capitã Jasna, e determinou a vitória flamenguista no Recife.
Noele marcou o gol do Flamengo no tempo normal Crédito: Kleyvson Santos/CBSB
A heroína do título, a goleira Ana Bê, falou após o título conquistado. Foi um clássico digno de final. Um jogo difícil dos dois lados, muito quente, mas a gente conseguiu concentrar. Eu estava muito confiante na hora dos pênaltis, sabia que ia ajudar a minha equipe, disse.
Emocionado com a conquista, o técnico do Flamengo, Gil, falou sobre o trabalho da equipe. Coroou o nosso trabalho incansável, foi muito esforço das meninas. Acho que foi o primeiro jogo que acabou 0 a 0 no primeiro tempo. Futebol é detalhe e nós fomos para cima e conquistamos o título, disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados