Sete capixabas integram a equipe de futebol de areia do Flamengo

Atletas capixabas que vão compor equipe de futebol de areai do Flamengo Crédito: Reprodução/Redes sociais

O Espirito Santo é destaque no beach soccer por conta de diversas atletas que atuaram na Seleção Brasileira e até mesmo por indicação a melhor do mundo. E agora sete jogadoras capixabas vão compor a equipe do Flamengo para a Copa do Brasil da competição 2020.

As sete atletas que irão fazer parte do elenco do Flamengo são: Letícia Villar, Leti?cia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha. Dos nomes citados quatro possuem passagem pela seleção brasileira, exceto as três últimas,. Porém, o trio têm no currículo passagens por Rio Branco-ES e outros times do Espírito Santo.

As capixabas já defenderam diversas equipes juntas, tanto no Brasil, quanto fora dele, dessa vez o grupo se prepara para a competição nacional. Umas das atletas mais reconhecidas na modalidade é Letícia Villar, indicada a melhor do mundo no futebol de areia, em 2017. Lelê contou a reportagem de A Gazeta sobre esse novo desafio e o entrosamento com as meninas.

"O futebol vive de resultado e com a camisa do Flamengo você já entra com a responsabilidade do seu lado. Quase sempre jogamos juntas e isso é uma vantagem. Procuramos fazer um elenco forte do nosso lado e aqui no Estado é o local onde tem mais atletas de um mesmo clube. Por isso, conseguimos treinar juntas e isso será importante quando juntar o grupo todo."

Elenco completo do Flamengo

Noele Bastos

Lorena Medeiros

Ana Be

Nadine Dias

Leti?cia Villar

Leti?cia Lopes

Bárbara Colodetti

Mariana Azevedo

Flávia Lemos

Nicole Rocha

Estefane Ribeiro

Taii Costa