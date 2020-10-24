Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Sete capixabas integram a equipe de futebol de areia do Flamengo
No Flamengo

Sete capixabas integram a equipe de futebol de areia do Flamengo

Jogadoras se preparam para a Copa do Brasil que acontece no início de novembro, em Recife
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 14:50

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 14:50

Atletas capixabas que vão compor equipe de futebol de areai do Flamengo
Atletas capixabas que vão compor equipe de futebol de areai do Flamengo Crédito: Reprodução/Redes sociais
O Espirito Santo é destaque no beach soccer por conta de diversas atletas que atuaram na Seleção Brasileira e até mesmo por indicação a melhor do mundo. E agora sete jogadoras capixabas vão compor a equipe do Flamengo para a Copa do Brasil da competição 2020.
As sete atletas que irão fazer parte do elenco do Flamengo são: Letícia Villar, Leti?cia Lopes, Noele Bastos, Bárbara Colodetti, Flávia Lemos, Taii Costa e Nicole Rocha. Dos nomes citados quatro possuem passagem pela seleção brasileira, exceto as três últimas,. Porém, o trio têm no currículo passagens por Rio Branco-ES e outros times do Espírito Santo.
As capixabas já defenderam diversas equipes juntas, tanto no Brasil, quanto fora dele, dessa vez o grupo se prepara para a competição nacional. Umas das atletas mais reconhecidas na modalidade é Letícia Villar, indicada a melhor do mundo no futebol de areia, em 2017. Lelê contou a reportagem de A Gazeta sobre esse novo desafio e o entrosamento com as meninas.
"O futebol vive de resultado e com a camisa do Flamengo você já entra com a responsabilidade do seu lado. Quase sempre jogamos juntas e isso é uma vantagem. Procuramos fazer um elenco forte do nosso lado e aqui no Estado é o local onde tem mais atletas de um mesmo clube. Por isso, conseguimos treinar juntas e isso será importante quando juntar o grupo todo."

Veja Também

Jogo polêmico marcou a estreia de capixabas no profissional do Flamengo

Elenco completo do Flamengo

  • Noele Bastos
  • Lorena Medeiros
  • Ana Be
  • Nadine Dias
  • Leti?cia Villar
  • Leti?cia Lopes
  • Bárbara Colodetti
  • Mariana Azevedo
  • Flávia Lemos
  • Nicole Rocha
  • Estefane Ribeiro
  • Taii Costa
A competição terá início no dia 2 de novembro e finalização no dia 8 do mesmo mês e será realizada em Recife, capital de Pernambuco. Nos próximos dias acontecerá o sorteio que definirá o adversário do Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados