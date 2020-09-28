Jogo polêmico marcou a estreia de capixabas no profissional do Flamengo

Os dois jogadores passaram a integrar o elenco principal do Flamengo nos últimos dias. Devido ao surto de Covid-19 no clube
, a comissão técnica foi obrigada a recorrer a vários atletas sub-20 para completar o time. Natan, 19 anos, já havia ficado no banco de reservas na partida contra o Barcelona de Guayaquil, válida pela Libertadores
, que aconteceu na última terça-feira (22). Mas foi só diante do Palmeiras, que ele teve a chance de entrar em campo e atuar os 90 minutos.
“Gratidão a Deus por minha estreia no profissional. Só Deus,minha família e amigos sabem o quanto eu batalhei para isso”, comemorou em sua redes sociais o defensor que nasceu em São Paulo, mas que veio morar na Serra já com um ano de idade.
Já Yuri, também com 19 anos, entrou em campo na reta final da partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, o meia, que é natural de Vitória, substituiu João Lucas e ficou 14 minutos em campo. Tempo suficiente para se tornar especial para o capixaba. “Toda honra e glória a Deus sempre! Sonhei e esperei muito por esse dia. Muito feliz pela estreia e pelo importante ponto! Vamos meu Mengão”, postou nas redes sociais.
Joias das categorias de base do Flamengo, Yuri e Natan sempre foram destaques no sub-20. Inclusive, a dupla brilhou na conquista do Campeonato Brasileiro da categoria, no ano passado. O jogo do título aconteceu no dia 01 de dezembro de 2019, no Kleber Andrade, e eles sentiram o prazer de levantar a taça no quintal de casa.