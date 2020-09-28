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Sonho realizado

Jogo polêmico marcou a estreia de capixabas no profissional do Flamengo

Joias das categorias de base rubro-negra, o meia Yuri de Oliveira e o zagueiro Natan Souza entraram em campo pela primeira vez pelo time principal do Fla

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 06:00

Públicado em 

28 set 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Os capixabas Yuri de Oliveira e Natan Souza estrearam no profissional do Flamengo
Os capixabas Yuri de Oliveira e Natan Souza estrearam no profissional do Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
A partida entre Palmeiras e Flamengo, que terminou empatada em 1 a 1 na tarde deste domingo (27), certamente entrará para a história do Brasileirão por conta de tudo que esteve no seu entorno: polêmicas, disputas na justiça e alfinetadas de ambos os lados. Mas o jogo também ficará marcado de maneira especial na história de dois jovens jogadores capixabas. O zagueiro Natan Souza e o meia Yuri de Oliveira estrearam no profissional do time rubro-negro.
Os dois jogadores passaram a integrar o elenco principal do Flamengo nos últimos dias. Devido ao surto de Covid-19 no clube, a comissão técnica foi obrigada a recorrer a vários atletas sub-20 para completar o time. Natan, 19 anos, já havia ficado no banco de reservas na partida contra o Barcelona de Guayaquil, válida pela Libertadores, que aconteceu na última terça-feira (22). Mas foi só diante do Palmeiras, que ele teve a chance de entrar em campo e atuar os 90 minutos.

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“Gratidão a Deus por minha estreia no profissional. Só Deus,minha família e amigos sabem o quanto eu batalhei para isso”, comemorou em sua redes sociais o defensor que nasceu em São Paulo, mas que veio morar na Serra já com um ano de idade.
Já Yuri, também com 19 anos, entrou em campo na reta final da partida. Aos 35 minutos do segundo tempo, o meia, que é natural de Vitória, substituiu João Lucas e ficou 14 minutos em campo. Tempo suficiente para se tornar especial para o capixaba. “Toda honra e glória a Deus sempre! Sonhei e esperei muito por esse dia. Muito feliz pela estreia e pelo importante ponto! Vamos meu Mengão”, postou nas redes sociais.
Joias das categorias de base do Flamengo, Yuri e Natan sempre foram destaques no sub-20. Inclusive, a dupla brilhou na conquista do Campeonato Brasileiro da categoria, no ano passado. O jogo do título aconteceu no dia 01 de dezembro de 2019, no Kleber Andrade, e eles sentiram o prazer de levantar a taça no quintal de casa.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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