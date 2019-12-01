Capixabas Yuri e Natan comemoram título do Flamengo no Kleber Andrade

Os capixabas Yuri de Oliveira e Natan comemoraram o título com a bandeira do Espírito Santo. Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

O Flamengo conquistou o Brasileirão Sub-20 ao vencer o Palmeiras por 3 a 0 na tarde deste domingo (01), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E o título rubro-negro contou com um toque capixaba. O zagueiro Natan, que desde novo mora na Serra, e o meia-atacante Yuri de Oliveira, natural de Vitória, vibraram com a conquista.

"Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus por mais um título nacional. Foi maravilhoso o que aconteceu no campo. Ganhamos por 3 a 0 e foi lindo. Cheguei a seis títulos com o Flamengo. E quero deixar claro que eu sou capixaba. Nasci em São Paulo, mas com um ano vim para o Espírito Santo, então sou muito capixaba", comemorou Natan.

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Já Yuri destacou a força do grupo rubro-negro que estava em desvantagem após perder o primeiro jogo por 1 a 0, mas teve tranquilidade para se recuperar na partida decisiva. "A gente tem na nossa cabeça o pensamento de não desistir. Lutamos até o fim e conseguimos o título. Trabalhamos muito e fomos coroados", declarou o jogador que também ficou feliz da vida com o título em casa. "Conquistar esse título me proporcionou uma sensação maravilhosa. Ter a oportunidade de jogar perto de família e amigos é muito bom. Estou sem palavras", finalizou.

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