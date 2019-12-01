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Festa no quintal de casa

Capixabas Yuri e Natan comemoram título do Flamengo no Kleber Andrade

O zagueiro Natan, que desde novo mora na Serra, e o meia-atacante Yuri de Oliveira, natural de Vitória, vibraram com a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 19:23

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 19:23

Os capixabas Yuri de Oliveira e Natan comemoraram o título com a bandeira do Espírito Santo. Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
O Flamengo conquistou o Brasileirão Sub-20 ao vencer o Palmeiras por 3 a 0 na tarde deste domingo (01), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E o título rubro-negro contou com um toque capixaba. O zagueiro Natan, que desde novo mora na Serra, e o meia-atacante Yuri de Oliveira, natural de Vitória, vibraram com a conquista.   
"Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus por mais um título nacional. Foi maravilhoso o que aconteceu no campo. Ganhamos por 3 a 0 e foi lindo. Cheguei a seis títulos com o Flamengo. E quero deixar claro que eu sou capixaba. Nasci em São Paulo, mas com um ano vim para o Espírito Santo, então sou muito capixaba", comemorou Natan.  

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Já Yuri destacou a força do grupo rubro-negro que estava em desvantagem após perder o primeiro jogo por 1 a 0, mas teve tranquilidade para se recuperar na partida decisiva. "A gente tem na nossa cabeça o pensamento de não desistir. Lutamos até o fim e conseguimos o título. Trabalhamos muito e fomos coroados", declarou o jogador que também ficou feliz da vida com o título em casa. "Conquistar esse título me proporcionou uma sensação maravilhosa. Ter a oportunidade de jogar perto de família e amigos é muito bom. Estou sem palavras", finalizou.  

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Flamengo vence o Palmeiras e fatura o Brasileirão Sub-20 no Kleber Andrade

Esse foi o segundo título que o Flamengo conquistou no Kleber Andrade com suas categorias de base.  Em agosto, o Rubro-Negro faturou a taça do Campeonato Brasileiro Sub-17 ao vencer o Corinthians por 2 a 1. O Atacante Lázaro foi um dos protagonistas do jogo ao fazer um dos gols da vitória, e neste domingo (01), ele também esteve em campo no título com o sub-20.

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