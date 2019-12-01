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Mais um título

Flamengo vence o Palmeiras e fatura o Brasileirão Sub-20 no Kleber Andrade

Time rubro-negro já havia conquistado o Brasileiro Sub-17 no Klebão, e agora voltou a levantar mais uma taça no estádio.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 17:02

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 17:02

Yuri César marcou o primeiro gol do Flamengo sobre o Palmeiras no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira
O Kleber Andrade mais uma vez provou ser um amuleto para o Flamengo. Na tarde deste domingo (01), o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 0, conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 e fez a festa dos flamenguistas que compareceram ao Klebão, em Cariacica. Com a conquista, o time carioca fecha a trinca do Brasileirão, já que faturou o título no profissional, no sub-17 e agora no sub-20. Esse também foi o segundo título seguido da equipe sub-20, que ganhou recentemente o Campeonato Carioca. 
A torcida do Flamengo que compareceu ao estádio viu um time comandado pelo meia-atacante Yuri César. O meia-atacante ditou o ritmo do Rubro-Negro no jogo e é uma das esperanças para o futuro do clube. Dois jovens jogadores capixabas também estiveram em campo pelo Fla e tiveram a alegria de conquistar o título no quintal de casa. Foi o caso do zagueiro Nathan e do meia-atacante Yuri de Oliveira.

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O jogo 

A partida começou muito disputada. Mesmo com a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras não se intimidou e tomou as ações iniciais. Mas o Verdão não conseguiu criar muitos perigos ao gol adversário. Pouco a pouco, o Flamengo se encontrou e passou a dominar jogo. As principais jogadas de perigo foram criadas pelo meia-atacante Yuri César, e foi dos pés dele que saiu o gol do Fla. Ele bateu forte de direita, viu a bola desviar no zagueiro Helderson, do Palmeiras, e morrer no fundo das redes do goleiro Magrão. O Flamengo seguiu pressionando em busca do segundo gol, mas esbarrou na falta de pontaria. 
O Flamengo voltou com a mesma pegada para o segundo tempo. Pressionou o Palmeiras em busca do segundo gol e conseguiu matar o confronto. O lateral-esquerdo Ramon invadiu a área e sofreu pênalti ao tentar o drible. O atacante Wendel chamou a responsabilidade ecobrou o pênalti para sacramentar a vitória rubro-negra. Após o gol, o Palmeiras acordou e tentou pelo menos diminuir o placar, mas não conseguiu. No fim, ainda deu tempo do Flamengo fazer mais um gol. Guilherme Bala aproveitou passe de letra de Lázaro e chutou forte para balançar as redes. Festa da torcida rubro-negra no Klebão.

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