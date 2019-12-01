Flamengo vence o Palmeiras e fatura o Brasileirão Sub-20 no Kleber Andrade

Yuri César marcou o primeiro gol do Flamengo sobre o Palmeiras no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

O Kleber Andrade mais uma vez provou ser um amuleto para o Flamengo. Na tarde deste domingo (01), o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 3 a 0, conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 e fez a festa dos flamenguistas que compareceram ao Klebão, em Cariacica. Com a conquista, o time carioca fecha a trinca do Brasileirão, já que faturou o título no profissional, no sub-17 e agora no sub-20. Esse também foi o segundo título seguido da equipe sub-20, que ganhou recentemente o Campeonato Carioca.

A torcida do Flamengo que compareceu ao estádio viu um time comandado pelo meia-atacante Yuri César. O meia-atacante ditou o ritmo do Rubro-Negro no jogo e é uma das esperanças para o futuro do clube. Dois jovens jogadores capixabas também estiveram em campo pelo Fla e tiveram a alegria de conquistar o título no quintal de casa. Foi o caso do zagueiro Nathan e do meia-atacante Yuri de Oliveira.

O jogo

A partida começou muito disputada. Mesmo com a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras não se intimidou e tomou as ações iniciais. Mas o Verdão não conseguiu criar muitos perigos ao gol adversário. Pouco a pouco, o Flamengo se encontrou e passou a dominar jogo. As principais jogadas de perigo foram criadas pelo meia-atacante Yuri César, e foi dos pés dele que saiu o gol do Fla. Ele bateu forte de direita, viu a bola desviar no zagueiro Helderson, do Palmeiras, e morrer no fundo das redes do goleiro Magrão. O Flamengo seguiu pressionando em busca do segundo gol, mas esbarrou na falta de pontaria.