Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Finanças

Sucesso do Flamengo pode ser usado como combustível para os rivais

A recente trajetória rubro-negra pode apontar um caminho de reconstrução à Vasco, Botafogo e Fluminense. Cruz-Maltino pulou na frente ao aproveitar o sentimento do torcedor e fazer o programa de sócio-torcedor decolar

Públicado em 

30 nov 2019 às 06:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Torcida do Vasco ouviu o apelo do clube e se associou em massa Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Não há um vascaíno, botafoguense ou tricolor que já não esteja cansado de ouvir falar do Flamengo. Faz parte. A zoação sadia pertence e é saudável ao futebol. Não é fácil ver o rival conquistar o Carioca, o Brasileirão e a Libertadores. De quebra, o Rubro-Negro está estruturado, com salários em dia e com um potencial financeiro para se tornar ainda melhor no próximo ano. 
Tudo isso também oferece um caminho para a reconstrução de Vasco, Botafogo e Fluminense. Seja por aprendizado em administração, uma vez que o Flamengo é o exemplo que um clube mergulhado em dívidas pode se reerguer, ou pela empolgação da torcida em não deixar seu time ficar tão atrás na comparação com o arquirrival. Método este menos ortodoxo, mas muito mais apaixonante, como ainda é o futebol, e que pode ser um combustível para melhorar a gestão do clube. 

Veja Também

Fantasma do rebaixamento no Brasileirão provoca dança dos técnicos

Por que a CBF considera o Flamengo hexa e não heptacampeão brasileiro?

A princípio, o Vasco mostrou que pode surfar nessa onda. Empurrado por uma promoção na Black Friday, o time cruz-maltino elevou consideravelmente a quantidade de sócios-torcedores. O clube saiu de 32.192 sócios ativos para mais de 100 mil associados. Mesmo com valores a preços populares, isso pode significar um aporte mensal de mais de R$ 500 mil às finanças do clube. 
Está claro que essa mobilização da torcida vascaína está motivada pela rivalidade com o Flamengo. É óbvio que isso não vai resolver a situação financeira do Vasco, mas o sentimento do torcedor neste momento é de fazer a parte que lhe cabe em ajudar o clube. Agora fica por conta da diretoria cruz-maltina saber usar esse recurso e as demais fontes de renda para gerir da melhor forma possível. 
Também em busca de uma renovação, o Botafogo caminha para se tornar um clube-empresa. O projeto será apresentado em breve aos conselheiros do clube. Uma movimentação necessária para fugir da crise. Em situação financeira parecida com o Glorioso, o Fluminense também precisa buscar meios para se estabilizar. Será preciso mais do que vender as joias lapidadas nas categorias de base do clube.  Agora é esperar que os clubes possam tirar proveito deste sucesso do Flamengo. Utilizar os recursos possíveis e criar estratégias para equilibrarem essa balança. Caso isso não aconteça, o Rubro-Negro seguirá sem grandes dificuldades no futebol do Rio de Janeiro.

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados