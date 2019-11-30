Sucesso do Flamengo pode ser usado como combustível para os rivais

Torcida do Vasco ouviu o apelo do clube e se associou em massa Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Não há um vascaíno, botafoguense ou tricolor que já não esteja cansado de ouvir falar do Flamengo. Faz parte. A zoação sadia pertence e é saudável ao futebol. Não é fácil ver o rival conquistar o Carioca, o Brasileirão e a Libertadores. De quebra, o Rubro-Negro está estruturado, com salários em dia e com um potencial financeiro para se tornar ainda melhor no próximo ano.

Tudo isso também oferece um caminho para a reconstrução de Vasco, Botafogo e Fluminense. Seja por aprendizado em administração, uma vez que o Flamengo é o exemplo que um clube mergulhado em dívidas pode se reerguer, ou pela empolgação da torcida em não deixar seu time ficar tão atrás na comparação com o arquirrival. Método este menos ortodoxo, mas muito mais apaixonante, como ainda é o futebol, e que pode ser um combustível para melhorar a gestão do clube.

A princípio, o Vasco mostrou que pode surfar nessa onda. Empurrado por uma promoção na Black Friday, o time cruz-maltino elevou consideravelmente a quantidade de sócios-torcedores. O clube saiu de 32.192 sócios ativos para mais de 100 mil associados. Mesmo com valores a preços populares, isso pode significar um aporte mensal de mais de R$ 500 mil às finanças do clube.

Está claro que essa mobilização da torcida vascaína está motivada pela rivalidade com o Flamengo. É óbvio que isso não vai resolver a situação financeira do Vasco, mas o sentimento do torcedor neste momento é de fazer a parte que lhe cabe em ajudar o clube. Agora fica por conta da diretoria cruz-maltina saber usar esse recurso e as demais fontes de renda para gerir da melhor forma possível.