Sucesso do Flamengo pode ser usado como combustível para os rivais

Não há um vascaíno, botafoguense ou tricolor que já não esteja cansado de ouvir falar do Flamengo. Faz parte. A zoação sadia pertence e é saudável ao futebol. Não é fácil ver o rival conquistar o Carioca, o Brasileirão e a Libertadores. De quebra, o Rubro-Negro está estruturado, com salários em dia e com um potencial financeiro para se tornar ainda melhor no próximo ano.
Tudo isso também oferece um caminho para a reconstrução de Vasco, Botafogo e Fluminense. Seja por aprendizado em administração, uma vez que o Flamengo é o exemplo que um clube mergulhado em dívidas pode se reerguer, ou pela empolgação da torcida em não deixar seu time ficar tão atrás na comparação com o arquirrival. Método este menos ortodoxo, mas muito mais apaixonante, como ainda é o futebol, e que pode ser um combustível para melhorar a gestão do clube.
A princípio, o Vasco mostrou que pode surfar nessa onda. Empurrado por uma promoção na Black Friday, o time cruz-maltino elevou consideravelmente a quantidade de sócios-torcedores. O clube saiu de 32.192 sócios ativos para mais de 100 mil associados. Mesmo com valores a preços populares, isso pode significar um aporte mensal de mais de R$ 500 mil às finanças do clube.
Está claro que essa mobilização da torcida vascaína está motivada pela rivalidade com o Flamengo. É óbvio que isso não vai resolver a situação financeira do Vasco, mas o sentimento do torcedor neste momento é de fazer a parte que lhe cabe em ajudar o clube. Agora fica por conta da diretoria cruz-maltina saber usar esse recurso e as demais fontes de renda para gerir da melhor forma possível.
Também em busca de uma renovação, o Botafogo caminha para se tornar um clube-empresa. O projeto será apresentado em breve aos conselheiros do clube. Uma movimentação necessária para fugir da crise. Em situação financeira parecida com o Glorioso, o Fluminense também precisa buscar meios para se estabilizar. Será preciso mais do que vender as joias lapidadas nas categorias de base do clube. Agora é esperar que os clubes possam tirar proveito deste sucesso do Flamengo. Utilizar os recursos possíveis e criar estratégias para equilibrarem essa balança. Caso isso não aconteça, o Rubro-Negro seguirá sem grandes dificuldades no futebol do Rio de Janeiro.