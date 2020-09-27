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Brasileirão

No 'jogo da discórdia', mistão do Flamengo arranca empate com  Palmeiras

Após impasse fora de campo, partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com 20 minutos de atraso terminou em 1 a 1

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 18:57
BRASILEIRO A 2020, PALMEIRAS X FLAMENGO - ESPORTES - BRASILEIRO A 2020, PALMEIRAS X FLAMENGO - Felipe Melo jogador do Palmeiras disputa lance com Gerson jogador do Flamengo durante partida no estádio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2020.
Felipe Melo, do Palmeiras, disputa lance com Gerson, jogador do Flamengo Crédito: Marcello Zambrana/Agif/Estadão
Depois de impasse fora das quatro linhas, Palmeiras e Flamengo entraram em campo na tarde deste domingo (27), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com a bola rolando, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no "jogo da discórdia". Patrick de Paula abriu o placar para o time da casa, e Pedro empatou.
A partida começou com atraso de 20 minutos. Após indefinição, o confronto só foi confirmado depois que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) aceitou um pedido da CBF e reverteu decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que haviam decretado o adiamento do jogo. O Flamengo, com um time completamente desfigurado e comandado por Jordi Guerreiro, fez partida equilibrada e surpreendeu um Palmeiras com muitos problemas na criação.
Com o resultado, os dois times perdem chance de se aproximar do líder Atlético-MG, que soma 24 pontos. O Palmeiras tem 19 pontos, e o Flamengo, 18.
Agora, as equipes se concentram na Libertadores. O Palmeiras recebe o Bolívar na quarta-feira (30), enquanto o o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle no mesmo dia no Maracanã.

ATUAÇÕES

Os destaques da partida vieram do time rubro-negro. Principais nomes do Flamengo nesta tarde, o meia Arrascaeta e o centroavante Pedro comandaram a boa atuação da equipe. Experiente, o uruguaio conseguiu distribuir bem o jogo e fazer "o time andar". Já Pedro, sempre perigoso, foi responsável pelo gol do Rubro-Negro.
Ao contrário do que se imaginava, o jogo. no começo, foi marcado por equilíbrio. O Palmeiras teve domínio da posse de bola nos minutos iniciais, mas não ofereceu perigo. Foram do Flamengo, inclusive, as melhores chances do primeiro tempo. Pedro e Arrascaeta, com chutes da entrada da área, obrigaram Weverton a fazer duas boas defesas. Do lado alviverde, só pouco antes do intervalo a equipe ameaçou, com finalização de Zé Rafael defendida por Hugo.
No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu furar a defesa do Flamengo logo aos nove minutos em chute de fora da área de Patrick de Paula. Com um pouco de sorte, é verdade, a bola desviou no meio do caminho e tirou o goleiro Hugo da jogada.
Mas um minuto depois, veio o empate. Pedro apareceu bem posicionado entre dois marcadores e completou cruzamento da direita para o gol.
No fim, o Flamengo seguiu com personalidade e ficou mais perto do segundo gol do que o rival.

IMPASSE

Até pouco antes das 16h havia impasse sobre a realização da partida. Isso porque o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) acatou pedido do Sindiclubes ontem e determinou o adiamento do duelo. O TRT-RJ ainda negou hoje um pedido da CBF para reverter a decisão.
Na esfera esportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, também ontem, um novo pedido do Flamengo para o adiamento da partida. Porém, com a decisão do TRT-RJ na Justiça comum após o pedido do Sindiclubes, o jogo seguia suspenso.
Foi só por volta das 15h50, quando o TST (Tribunal Superior do Trabalho) deferiu recurso da CBF e acatou pedido da confederação para a realização da partida, que foi confirmado que as equipes iriam a campo. Essa era a última instância cabível e não havia a possibilidade de recurso.
Antes disso, o Palmeiras ameaçou pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro caso o jogo não acontecesse.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez, Viña; Gabriel Menino (Raphael Veiga), Patrick de Paula, Zé Rafael (Bruno Henrique), Lucas Lima (Rony); Gabriel Veron (Willian), Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo
FLAMENGO
Hugo Souza; João Lucas (Yuri de Oliveira), Otávio, Natan, Ramon; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta; Guilherme Bala (Richard Rios), Pedro, Lincoln (Lázaro). T.: Jordi Guerreiro
Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)
Cartões amarelos: Gabriel Menino, Felipe Melo, Lucas Lima, Zé Rafael (Palmeiras); Guilherme Bala, João Lucas (Flamengo)
Gols: Patrick de Paula, aos 9min do segundo tempo (Palmeiras); Pedro, aos 10min do segundo tempo (Flamengo)

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