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Tribunal derruba liminares, e Palmeiras x Flamengo é realizado; acompanhe

Partida foi alvo de decisões judiciais após surto de Covid atingir 36 membros do time carioca

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 16:41
Allianz Parque preparado para receber a partida entre Flamengo e Palmeiras após queda de liminares
Allianz Parque preparado para receber a partida entre Flamengo e Palmeiras após queda de liminares Crédito: Twitter/Flamengo
Decisão do ministro Vieira de Mello Filho, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), derrubou as duas liminares que impediam a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo, neste domingo (27), no Allianz Parque. O confronto entre os dois times foi jogado nos bastidores durante os últimos dias.
A decisão do ministro aconteceu por volta das 15h30, enquanto a delegação do Flamengo se dirigia para o estádio. Acompanhe o jogo.
Nos últimos dois dias, o TRT-RJ concedeu duas liminares para impedir a realização do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
O Sindeclubes, entidade que reúne funcionários dos clubes do Rio de Janeiro, entrou com pedido de suspensão do jogo sob alegação que colocava em risco a saúde de atletas e empregados. O Flamengo tem 36 pessoas infectadas pelo Covid-19, sendo 19 jogadores.
Mas esta não era a única liminar. O Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro) entrou com outro pedido de liminar no TRT-RJ, que foi concedido. A decisão do juiz Filipe Olmo (o mesmo que concordou com o pedido do Sindeclubes) proíbe os jogadores do Flamengo treinar ou jogar por 15 dias, sob pena de multa de R$ 10 milhões por partida e R$ 1 milhão pelo descumprimento da medida.
Na quarta-feira (30), o time carioca tem partida da Libertadores, contra o Independiente del Valle (EQU).
O Saferj entrou com a solicitação de liminar após contato de jogadores do Flamengo, mas não havia a intenção de proibir jogos e treinos por 15 dias. A reportagem apurou que essa restrição surpreendeu e irritou os dirigentes da equipe carioca.
"Nosso pedido não se referia a isso. O juiz entendeu que se tem perigo hoje, tem também pelos próximos 15 dias", disse o presidente do sindicato, Alfredo Sampaio.
O ministro Vieira de Mello Filho considerou que o juiz do TRT "excedeu os limites da competência territorial" e não poderia determinar a suspensão de uma partida que aconteceria em São Paulo. Ele não entra no mérito das alegações feitas pelo Sindeclubes e a Saferj.

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Diante da indecisão, todo o todo o ritual pré-jogo das equipes foi mantido. A delegação do Flamengo viajou a São Paulo e se hospedou ao hotel. Ameaçou ir ao Allianz Parque, desistiu, e por volta das 15h15, apenas 45 minutos do que seria o início do confronto, entrou no ônibus para voltar ao estádio.
O Palmeiras já estava lá. Os jogadores fizeram aquecimento leve no vestiário, a escalação foi divulgada e o preparador físico Antônio Mello subiu ao gramado, assim como os goleiros. às 15h55 o trio de arbitragem e os donos da casa entraram em campo. Faltava apenas o Flamengo, que até a publicação deste texto, ainda estava no vestiário.

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