Após ação do sindicato de atletas do Rio, TRT proíbe Flamengo de treinar e jogar por 15 dias

O imbróglio a respeito do jogo entre Palmeiras e Flamengo segue e, por ora, a partida está suspensa, desde a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) no último sábado, a favor da ação do Sindeclubes. E neste domingo, a menos de duas horas do horário agendado da partida no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, outro sindicato entrou em voga: o Saferj (Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro), que conseguiu uma liminar que deixa o Flamengo em quarentena por 15 dias, inclusive proibido de treinar.- Determino a suspensão de Fla e SEP, bem como que o 2o réu mantenha seus jogadores e empregados em quarentena, sem realizar partidas, treinos, pelo período de 15 dias - diz a decisão.
Ainda cedo para afirmar que tal decisão interferirá diretamente no jogo do Fla da próxima quarta (30), pela Libertadores, já que o cenário pode ser alterado até lá.
Em relação ao confronto deste domingo, cabe destacar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou uma ação da CBF para que o jogo pelo Brasileiro seja mantido. O último recurso é o Tribunal Superior de Trabalho, que externará a sua decisão em breve.
Por ora, o Flamengo segue no hotel, esperando a decisão derradeira do TST para saber se irá ou não para o Allianz Parque.