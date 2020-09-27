Após ação do sindicato de atletas do Rio, TRT proíbe Flamengo de treinar e jogar por 15 dias

O imbróglio a respeito do jogo entre Palmeiras e Flamengo segue e, por ora, a partida está suspensa, desde a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) no último sábado, a favor da ação do Sindeclubes. E neste domingo, a menos de duas horas do horário agendado da partida no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, outro sindicato entrou em voga: o Saferj (Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro), que conseguiu uma liminar que deixa o Flamengo em quarentena por 15 dias, inclusive proibido de treinar.- Determino a suspensão de Fla e SEP, bem como que o 2o réu mantenha seus jogadores e empregados em quarentena, sem realizar partidas, treinos, pelo período de 15 dias - diz a decisão.