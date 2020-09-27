Andrés sobre o quase adiamento de Palmeiras x Flamengo: 'Melhor paralisar o campeonato inteiro'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O quase adiamento de Palmeiras x Flamengo, jogo previsto para a tarde deste domingo, às 16h, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020, tem feito com que dirigentes de clubes que não estejam envolvidos na partida se manifestem e não foi diferente em relação ao presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, que por meio de seu Twitter cutucou o clube carioca e sugeriu a paralisação do campeonato, caso realmente se confirmasse que o duelo seria adiado.

Há poucos minutos, o mandatário corintiano se manifestou de forma contundente em sua rede social reprovando a postura do Flamengo quanto a não querer jogar neste domingo e disse acreditar que diante disso, a melhor solução seria paralisar a competição, já que o protocolo foi ferido.

- O maior problema do futebol é quando um clube só pensa nele e em mais nada. Suspender um jogo é suspender o protocolo que todos toparam. Melhor paralisar o campeonato inteiro então - afirmou Andrés.