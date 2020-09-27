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  • Andrés sobre o quase adiamento de Palmeiras x Flamengo: 'Melhor paralisar o campeonato inteiro'
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Andrés sobre o quase adiamento de Palmeiras x Flamengo: 'Melhor paralisar o campeonato inteiro'

Presidente do Corinthians se manifestou de forma firme em seu perfil oficial no Twitter na tarde deste domingo e ainda cutucou a postura do Flamengo em relação ao duelo...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 15:56
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O quase adiamento de Palmeiras x Flamengo, jogo previsto para a tarde deste domingo, às 16h, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020, tem feito com que dirigentes de clubes que não estejam envolvidos na partida se manifestem e não foi diferente em relação ao presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, que por meio de seu Twitter cutucou o clube carioca e sugeriu a paralisação do campeonato, caso realmente se confirmasse que o duelo seria adiado.
Há poucos minutos, o mandatário corintiano se manifestou de forma contundente em sua rede social reprovando a postura do Flamengo quanto a não querer jogar neste domingo e disse acreditar que diante disso, a melhor solução seria paralisar a competição, já que o protocolo foi ferido.
- O maior problema do futebol é quando um clube só pensa nele e em mais nada. Suspender um jogo é suspender o protocolo que todos toparam. Melhor paralisar o campeonato inteiro então - afirmou Andrés.
Fica subentendido, quando o corintiano diz que "um clube só pensa nele", que se trata de uma cutucada no Flamengo, que não teve sucesso no adiamento por meio das instâncias esportivas como o CBF e o STJD, pedindo algo que romperia com o protocolo assinado por todos os clubes antes da competição. O presidente do Corinthians acompanha a manifestação de outros representantes de clubes de Série A, como do Goiás, do Atlético-MG e do próprio Palmeiras, que clamaram pela obediência do protocolo para defender a realização da partida. Nos bastidores, outros dirigentes dos demais times têm se manifestado favoráveis ao cumprimento do que foi acordado.

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