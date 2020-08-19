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Doze anos após final no Salvador Costa, Neymar e Coutinho decidem a Liga dos Campeões

Em julho de 2008, os jogadores disputaram a final da primeira edição da Copa do Brasil Sub-17. Neymar marcou para o Santos, mas foi Coutinho que levantou a taça para o Vasco

Públicado em 

19 ago 2020 às 19:25
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymar e Coutinho já disputaram final no Salvador Costa
Neymar e Coutinho já disputaram final no Salvador Costa Crédito: Cedoc/A Gazeta
Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estão na grande final da Liga dos Campeões, que acontece no próximo domingo (23), às 16h. A partida vai contar com dois craques do futebol brasileiro: Neymar, pelo PSG, e Phillipe Coutinho no time alemão. Entretanto, esse não será o primeiro jogo decisivo entre os jogadores. No dia 27 de julho de 2008, eles estiveram no gramado Salvador Costa, em Vitória, na decisão da primeira edição da Copa do Brasil Sub-17, disputada entre Vasco e Santos.
Aos 16 anos e sob a expectativa de ser o “sucessor de Robinho”, Neymar era tratado como joia do Santos. Naquela época, sua multa rescisória já estava estipulada em R$ 128 milhões. Ainda promessa do futebol nacional, o “Menino Ney” chegou ao Espírito Santo como uma das principais atrações do torneio que contou com a participação de vários grandes times do país.

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Neymar teve seu primeiro grande momento nas quartas de final da competição. O Santos enfrentou a Desportiva, e só conseguiu a classificação à semifinal na disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Neymar marcou os dois gols do Peixe na partida. Após o triunfo, ele elogiou o time grená. “A gente sabia que não seria fácil. A Desportiva tem um bom time e muitos bons jogadores como o Léo Leite e o Pedro Lucas", afirmou à reportagem de A Gazeta. Antes de encarar o Vasco na decisão, o Santos passou pelo Cruzeiro na semifinal.
Adversário do Santos na final, o Vasco apostava todas as suas fichas em Phillipe Coutinho. O meia, também com 16 anos à época, chegou à Vitória exatamente uma semana após visitar a Itália, onde selou sua negociação com a Inter de Milão, que pagou R$ 10 milhões na transação. O jovem jogador já sabia que ao completar 18 anos deixaria o Gigante da Colina.
Neymar e Coutinho brilharam no gramado do Salvador Costa
Neymar e Coutinho brilharam no gramado do Salvador Costa Crédito: Nestor Müller/Cedoc/ A Gazeta e Fabio Vicentini/Cedoc/A Gazeta
Na final, Neymar balançou as redes para o Santos, mas João Marcos e Willen marcaram para o Vasco: 2 a 1. Melhor para Coutinho, que levantou a taça e comandou a festa dos dois mil torcedores, segundo a Polícia Militar, que compareceram ao estádio do Vitória. O meia vascaíno comemorou o resultado."Devo muito ao Vasco e ver toda esta torcida feliz é muito gratificante”, vibrou. Já Neymar apenas lamentou a derrota.“Faltou muita coisa para acertar”, afirmou cabisbaixo.

LIGA DOS CAMPEÕES 

Nesta Liga dos Campeões o contexto é bem diferente. Neymar chega à final como a grande estrela do PSG, mas Coutinho é reserva do Bayern de Munique. A decisão está cercada por expectativas e a promessa é de um grande jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, no próximo domingo. Quem vai levar a melhor desta vez?

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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