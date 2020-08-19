Doze anos após final no Salvador Costa, Neymar e Coutinho decidem a Liga dos Campeões

Neymar e Coutinho já disputaram final no Salvador Costa Crédito: Cedoc/A Gazeta

Aos 16 anos e sob a expectativa de ser o “sucessor de Robinho”, Neymar era tratado como joia do Santos. Naquela época, sua multa rescisória já estava estipulada em R$ 128 milhões. Ainda promessa do futebol nacional, o “Menino Ney” chegou ao Espírito Santo como uma das principais atrações do torneio que contou com a participação de vários grandes times do país.

Neymar teve seu primeiro grande momento nas quartas de final da competição. O Santos enfrentou a Desportiva, e só conseguiu a classificação à semifinal na disputa de pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Neymar marcou os dois gols do Peixe na partida. Após o triunfo, ele elogiou o time grená. “A gente sabia que não seria fácil. A Desportiva tem um bom time e muitos bons jogadores como o Léo Leite e o Pedro Lucas", afirmou à reportagem de A Gazeta. Antes de encarar o Vasco na decisão, o Santos passou pelo Cruzeiro na semifinal.

Adversário do Santos na final, o Vasco apostava todas as suas fichas em Phillipe Coutinho. O meia, também com 16 anos à época, chegou à Vitória exatamente uma semana após visitar a Itália, onde selou sua negociação com a Inter de Milão, que pagou R$ 10 milhões na transação. O jovem jogador já sabia que ao completar 18 anos deixaria o Gigante da Colina.

Neymar e Coutinho brilharam no gramado do Salvador Costa Crédito: Nestor Müller/Cedoc/ A Gazeta e Fabio Vicentini/Cedoc/A Gazeta

Na final, Neymar balançou as redes para o Santos, mas João Marcos e Willen marcaram para o Vasco: 2 a 1. Melhor para Coutinho, que levantou a taça e comandou a festa dos dois mil torcedores, segundo a Polícia Militar, que compareceram ao estádio do Vitória. O meia vascaíno comemorou o resultado."Devo muito ao Vasco e ver toda esta torcida feliz é muito gratificante”, vibrou. Já Neymar apenas lamentou a derrota.“Faltou muita coisa para acertar”, afirmou cabisbaixo.

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