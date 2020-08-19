Na final da Liga dos Campeões, Neymar pode ver sua carreira mudar de patamar

Neymar está voando com a camisa do PSG e sua carreira pode mudar de patamar Crédito: PSG/Divulgação

Neymar e o Paris Saint-Germain estão na final da Liga dos Campeões . Na decisão que acontece no próximo domingo (23), o PSG aguarda o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Lyon. Fato é que o atacante brasileiro já entrou na história do clube francês, que chega ao jogo que vale a taça da principal competição do continente europeu pela primeira vez em sua história.

O “Adulto Ney”, como já viralizou na internet, finalmente voltou a estampar o noticiário esportivo e não mais o de fofocas, ou até mesmo o de polícia, como já aconteceu mais de uma vez. Na vitória por 3 a 0 sobre o RB Leipzig, na tarde desta terça-feira (18), que garantiu o PSG na grande final, Neymar teve uma boa atuação. Não balançou as redes, mas deu uma linda assistência para Di María fazer o segundo gol da equipe na partida.

O talento de Neymar é indiscutível. Concentrado e focado apenas em jogar futebol ele prova a cada jogo que é diferenciado. Mais leve e com os bastidores menos sobrecarregados, situações que o próprio jogador acaba muitas vezes provocando, ele consegue responder dentro de campo. Nesta reta final de temporada, ele vem sendo o principal jogador do PSG.

Ao lado de Mbappé, Di María, e dos brasileiros Thiago Silva, Marquinhos, Neymar tem um grande desafio pela frente. Talvez a maior prova de fogo de sua carreira, já que quando foi campeão da Liga dos Campeões 2014/2015 tinha nada menos do que Messi e Suárez como companheiros, mas agora terá sobre si todos os holofotes.

A chance de conquistar o prêmio Fifa The Best também é real. Recentemente, a Fifa confirmou que dará o prêmio mesmo nesse cenário de pandemia de Covid-19 . Campeão nacional e finalista da Champions League, o atacante já está credenciado à disputa. Se faturar a taça a conquista será inevitável.