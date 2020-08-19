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Liga dos Campeões

Na final da Liga dos Campeões, Neymar pode ver sua carreira mudar de patamar

Em 2015, brasileiro foi campeão pelo Barcelona, mas estava ao lado de Messi. Dessa vez tem a chance de assumir total protagonismo

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 06:00

Públicado em 

19 ago 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymar está voando com a camisa do PSG e sua carreira pode mudar de patamar
Neymar está voando com a camisa do PSG e sua carreira pode mudar de patamar Crédito: PSG/Divulgação
Neymar e o Paris Saint-Germain estão na final da Liga dos Campeões. Na decisão que acontece no próximo domingo (23), o PSG aguarda o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Lyon. Fato é que o atacante brasileiro já entrou na história do clube francês, que chega ao jogo que vale a taça da principal competição do continente europeu pela primeira vez em sua história.
O “Adulto Ney”, como já viralizou na internet, finalmente voltou a estampar o noticiário esportivo e não mais o de fofocas, ou até mesmo o de polícia, como já aconteceu mais de uma vez. Na vitória por 3 a 0 sobre o RB Leipzig, na tarde desta terça-feira (18), que garantiu o PSG na grande final, Neymar teve uma boa atuação. Não balançou as redes, mas deu uma linda assistência para Di María fazer o segundo gol da equipe na partida.

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O talento de Neymar é indiscutível. Concentrado e focado apenas em jogar futebol ele prova a cada jogo que é diferenciado. Mais leve e com os bastidores menos sobrecarregados, situações que o próprio jogador acaba muitas vezes provocando, ele consegue responder dentro de campo. Nesta reta final de temporada, ele vem sendo o principal jogador do PSG.
Ao lado de Mbappé, Di María, e dos brasileiros Thiago Silva, Marquinhos, Neymar tem um grande desafio pela frente. Talvez a maior prova de fogo de sua carreira, já que quando foi campeão da Liga dos Campeões 2014/2015 tinha nada menos do que Messi e Suárez como companheiros, mas agora terá sobre si todos os holofotes.
A chance de conquistar o prêmio Fifa The Best também é real. Recentemente, a Fifa confirmou que dará o prêmio mesmo nesse cenário de pandemia de Covid-19. Campeão nacional e finalista da Champions League, o atacante já está credenciado à disputa. Se faturar a taça a conquista será inevitável.
Não faltam motivos para que o craque esteja 100% dedicado a um dos jogos mais importantes de sua vida. A oportunidade está oferecida, e o resultado pode mudar sua carreira de patamar.

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Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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