Com lance genial de Neymar, PSG bate o Leipzig e vai à final da Liga dos Campeões

Di María e Neymar comemoram o segundo gol do PSG Crédito: PSG/Divulgação

Após uma década de investimentos de mais de um bilhão de euros (cerca de R$ 6,5 bilhões) de empresários do Catar, o Paris Saint-Germain atingiu seu objetivo. Domingo (23), o time de Neymar e Mbappé vai disputar a sua primeira final de Liga dos Campeões, após derrotar, nesta terça-feira (18) o RB Leipzig, por 3 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. O adversário será definido nesta quarta (19) após o duelo entre Bayern de Munique e Lyon.

Confiante, determinado na marcação e preciso nas finalizações, o time francês não deu chance à jovem equipe alemã, que não repetiu a boa atuação diante do Atlético de Madrid, nas quartas de final, e ainda colecionou alguns erros individuais decisivos para a derrota.

O primeiro tempo foi disputado em alta velocidade. O PSG imprimiu forte pressão na saída de bola alemã e apostou na velocidade de Mbappé e Neymar. As chances não demoraram para surgir e logo aos seis minutos o brasileiro acertou trave, enquanto o francês teve um gol bem anulado pelo juiz, após toque de mão na bola do camisa 10.

O RB Leipzig tentou reagir e chegou a produzir uma boa jogada, cuja finalização de Sabitzer parou na boa colocação de Sergio Rico, substituto de Navas, fora do jogo por causa de contusão.

Mas o time francês não diminuiu o ritmo e conseguiu abrir o placar em um lance de bola parada, aos 13 minutos. Após falta em Neymar, Di Maria cobrou falta da esquerda e Marquinhos mostrou grande sentido de posicionamento para surgir livre e meter firme a cabeça na bola.

Em desvantagem, os alemães se concentraram melhor na saída de bola e aprimoraram a troca de passes. Com isso, ficou perto do empate aos 24 minutos, depois que Laimer escapou pela direita e cruzou na medida para Poulsen encher o pé, mas a finalização saiu errada.

Aos 34 minutos, Neymar foi genial. Em uma falta pelo lado direito do ataque, na intermediária, o craque bateu direto para o gol, pelo lado de fora da barreira e acertou a trave de Gulacsi.

Quando o time alemão parecia ter acertado a marcação, uma falha geral da zaga e um toque espetacular de Neymar, produziram o segundo gol francês, marcado pelo argentino Di Maria.

Antes do final da primeira etapa, a vantagem do PSG poderia ter sido maior e decisiva, mas o chute de Neymar passou muito perto da trave.

O RB Leipzig voltou melhor para o segundo tempo. Julian Nagelsmann colocou Forsberg e Schick para tentar tornar o time mais ofensivo. E conseguiu. O time teve o domínio dos dez primeiros minutos, apesar de só conseguir assustar com um chute longo de Forsberg.

O PSG apostou nos contra-ataques e no talento de sua dupla de ataque. Mas nem foi preciso do esforço de Mbappé e Neymar para sair o terceiro gol. Aos 11 minutos, Mukiele escorregou e pediu falta. O juiz holandês Bjorn Kuipers não deu e Bernat aproveitou cruzamento para, de cabeça, fazer o terceiro gol francês.