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Futebol

Neymar esbanja otimismo após virada do PSG: 'Chegaremos à final'

Visivelmente emocionado, o atacante demonstrou otimismo após a virada espetacular do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta, nesta quarta-feira (12)

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:47
Neymar e Mbappé comemoram classificação do PSG à semifinal da Liga dos Campeões
Neymar e Mbappé comemoram classificação do PSG à semifinal da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução/EI
Visivelmente emocionado, Neymar esbanjou otimismo após a virada espetacular do Paris Saint-Germain sobre a Atalanta, nesta quarta-feira, que garantiu a vaga na semifinal, da Liga dos Campeões.
"Foi uma grande noite, a Atalanta foi um adversário difícil. Uma surpresa na competição. Sabíamos que eles seriam uma equipe agressiva, iam criar chances de gol. Mas estou muito feliz por fazer uma grande partida ao lado de todos os jogadores. Agora é descansar. Estou morto, exigiu muito esse jogo. Mas estou muito feliz", disse o craque brasileiro em entrevista coletiva após o jogo.
O camisa 10 afirmou que não perdeu as esperanças mesmo com o relógio marcando 45 minutos do segundo tempo e o placar 1 a 0 para a Atalanta. "Não, nunca (tive medo da eliminação). O futebol é um negócio muito rápido, as coisas podem virar rapidamente. Eu tenho na minha cabeça que vamos chegar na final. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça e vamos pelo título. Temos um novo passo a dar que vai ser muito complicado. Vamos juntar nossas forças para fazer mais uma grande partida", afirmou o atacante, referindo-se ao duelo nas semifinais contra Atlético de Madrid ou RB Leipzig, adversários nesta quinta-feira
"Foi muito difícil. Estávamos perdendo por 1 a 0 até os 90 minutos. Mas temos uma equipe unida e era impossível a gente ficar fora. Sabia que uma bola ia chegar e eu ia fazer um gol ou um companheiro ia marcar. Fizemos os dois gols e agora é comemorar", disse Neymar. "A vontade que a gente tem é de vencer a Champions. Agora, mais ainda. Sabíamos que hoje era um passo que teríamos que dar. Agora só falta mais um até a final. Vamos respeitar o adversário e fazer de tudo para ganhar."

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