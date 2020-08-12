PSG vira de forma heroica no final, elimina a Atalanta e está na semi da Champions depois de 25 anos

O PSG está na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Em um final de jogo emocionante, o time francês, que perdia até os 44 minutos do segundo tempo, virou o jogo para cima da Atalanta e venceu por 2 a 1. Marquinhos e Choupo-Moting fizeram para os parisienses, enquanto Pasalic abriu o placar.
GRANDES CHANCES NO INÍCIOComo já era de se esperar por conta das características das duas equipes, Atalanta e PSG começaram o jogo buscando o gol. Com um minuto, Zapata entregou para Papu Gómez dentro da área e o argentino bateu forte, mas viu Keylor Navas cair bem para fazer a defesa. No lance seguinte, a zaga do time italiano falhou e Neymar partiu livre do meio-campo. O camisa 10 ficou cara a cara com o goleiro Sportiello e finalizou para fora.
ATAQUE MORTALO PSG tinha a posse de bola, mas a Atalanta era mortal quando chegava ao ataque parisiense. Primeiro o ala Hateboer quase marcou de cabeça em lindo levantamento de Papu Gómez. Depois, foi a vez de Pasalic aproveitar a chance. Zapata brigou com Kimpembe na entrada da área e a bola sobrou para o camisa 88, que bateu de chapa sem chances para Navas e abriu o placar.
CHAMANDO A RESPONSASe o PSG não conseguia levar perigo ao gol da Atalanta, Neymar resolveu mostrar porque é o camisa 10 do clube francês. Logo após o gol sofrido, o brasileiro deu uma linda caneta em Pasalic, avançou, encarou a marcação, puxou para o meio e bateu forte. A bola passou raspando no gol de Sportiello. Pouco depois, o atacante teve outra chance. A zaga da Atalanta recuou errado e Neymar ficou cara a cara com o goleiro adversário. A bola, porém, caiu no pé esquerdo e Ney bateu mal.
VIRADA HEROICAO Paris Saint-Germain começou o caminho para a vitória aos 44 minutos do segundo tempo. Após bola levantada na área, Neymar dominou no peito e entregou para Marquinhos, que desviou e empatou o jogo. Aos 47 minutos, Neymar achou linda bola para Mbappé, que entrou somente no segundo tempo por conta de uma lesão, e o francês tocou para o meio da área. Choupo-Moting, que entrou no lugar de Icardi, chegou de carrinho para dar números finais ao jogo.
SEQUÊNCIANa semifinal, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o vencedor do duelo entre RB Leipzig e Atlético de Madrid, que acontece nesta quinta-feira, às 16h, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, capital de Portugal.