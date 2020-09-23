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Libertadores

Flamengo vence o Barcelona de Guayaquil e encaminha vaga nas oitavas

Pedro e Arrascaeta marcaram os gols da vitória do time rubro-negro. Resultado também diminui a pressão sobre o técnico Domenèc Torrent

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 21:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 21:09
Pedro abriu o caminho para a vitória do Flamengo
Pedro abriu o caminho para a vitória do Flamengo Crédito: Conmebol/Divulgação
Com sete desfalques por conta de Covid-19 e em um dia que o jogo chegou a ter sua realização ameaçada, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A noite desta terça-feira (22) termina com o técnico Domènec Torrent aliviado ao ver seu time alcançar 9 pontos e encaminhar a vaga nas oitavas de final da competição continental.
O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (30). O Rubro-Negro recebe o Independiente del Valle no Maracanã, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Junior Barranquilla, na Colômbia.

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O JOGO 

O Flamengo iniciou o jogo se impondo sobre o rival e abriu o placar logo aos seis minutos. Em grande jogada pela esquerda, Gerson deixou todo mundo para trás e achou Pedro dentro da área, o atacante dominou e bateu na saída de Burrai, para o fundo do gol. Melhor na partida, o Rubro-Negro segui pressionando. O segundo gol veio nos pés de Arrascaeta. Em dividida pelo meio, Pedro ganhou da marcação e tocou para Everton Ribeiro, que encontrou Arrascaeta dentro da área. O uruguaio matou no peito, se livrou de Riveros e chutou para balançar as redes. 
O Barcelona foi praticamente inofensivo na primeira etapa. Teve apenas uma chance de perigo com o atacante Arroyo. O time equatoriano foi dominado pelo Flamengo. Poderia sair para o intervalo com uma derrota até mais elástica. 
Entretanto, esse panorama mudou no início da segunda etapa. Logo aos dois minutos, o Barcelona descontou. Arroyo lançou para Colmán, que dominou na entrada da área, os dois zagueiros do Flamengo pressionaram e o atacante achou Martinez livre e manda para chutar para as redes. 
Na sequência, o Flamengo teve boa oportunidade de fazer o terceiro gol, mas o chute de Pedro parou no goleiro adversário. O Barcelona ensaiou uma pressão e até construiu algumas chances de gol, mas foi pouco para chegar ao empate. Vitória do Flamengo e equatorianos eliminados da competição.

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