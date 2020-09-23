Flamengo vence o Barcelona de Guayaquil e encaminha vaga nas oitavas

Pedro abriu o caminho para a vitória do Flamengo Crédito: Conmebol/Divulgação

Com sete desfalques por conta de Covid-19 e em um dia que o jogo chegou a ter sua realização ameaçada, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1 em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A noite desta terça-feira (22) termina com o técnico Domènec Torrent aliviado ao ver seu time alcançar 9 pontos e encaminhar a vaga nas oitavas de final da competição continental.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira (30). O Rubro-Negro recebe o Independiente del Valle no Maracanã, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Junior Barranquilla, na Colômbia.

O JOGO

O Flamengo iniciou o jogo se impondo sobre o rival e abriu o placar logo aos seis minutos. Em grande jogada pela esquerda, Gerson deixou todo mundo para trás e achou Pedro dentro da área, o atacante dominou e bateu na saída de Burrai, para o fundo do gol. Melhor na partida, o Rubro-Negro segui pressionando. O segundo gol veio nos pés de Arrascaeta. Em dividida pelo meio, Pedro ganhou da marcação e tocou para Everton Ribeiro, que encontrou Arrascaeta dentro da área. O uruguaio matou no peito, se livrou de Riveros e chutou para balançar as redes.

O Barcelona foi praticamente inofensivo na primeira etapa. Teve apenas uma chance de perigo com o atacante Arroyo. O time equatoriano foi dominado pelo Flamengo. Poderia sair para o intervalo com uma derrota até mais elástica.

Entretanto, esse panorama mudou no início da segunda etapa. Logo aos dois minutos, o Barcelona descontou. Arroyo lançou para Colmán, que dominou na entrada da área, os dois zagueiros do Flamengo pressionaram e o atacante achou Martinez livre e manda para chutar para as redes.