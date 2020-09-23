Domènec Torrent testa positivo e acentua surto de Covid-19 no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O drama aumenta a cada hora. Depois da recente confirmação de Thuler, foi a vez do técnico Domènec Torrent ser testado positivo para a Covid-19. O clube convive com um surto da doença desde a estadia no Equador. Ao todo, são 16 casos positivos da delegação que esteve em solo equatoriano.

Em Guayaquil, os jogadores Vitinho, Bruno Henrique, Michael, Diego Ribas, Isla, Filipe Luís e Matheuzinho foram diagnosticados com a Covid-19, além do Dr. Márcio Tannure (chefe do departamento médico do clube) e Juan, ex-zagueiro que integra o departamento de futebol. Todos passaram a fazer o isolamento, sendo que sete deles já retornaram ao Rio em voo fretado. A exceção foi Juan.

Os jogadores que testaram positivo antes do jogo contra o Barcelona (EQU) deixaram Guayaquil na mesmo aeronave que levou João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz às pressas para os jovens comporem o banco de reservas de última hora. Contudo, não havia espaço para todos, e Juan ficou no Equador. A expectativa é de que seu retorno aconteça até esta sexta-feira.

Já no Rio, nesta quarta, novos casos de infecção foram externados: Marcos Braz (vice-presidente de futebol), Gabriel Batista, Renê, Thuler, Rodrigo Caio e João Gomes, um dos garotos relacionados contra o Barcelona-EQU - os últimos atletas, cabe destacar, ainda aguardam a contraprova.

Diante desse cenário, o Flamengo trabalha nos bastidores para que o jogo diante do Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro, seja adiado. A CBF já foi abordada, e, agora, o Rubro-Negro aguarda uma resposta positiva da entidade.