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Mudanças

Novas empresas começam a operar pedágio da Terceira Ponte em dezembro

A Via Expressa deixará de operar na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol. Motoristas terão que contratar novo serviço e trocar tags
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 22:20

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 22:20

Movimento de veículos na Terceira Ponte
Motoristas devem aderir às novas empresas até julho de 2021 para não ficar sem cobrança automática na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Novas empresas começam a operar pedágio da Terceira Ponte em dezembro
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado (ARSP) anunciou neste sábado (7)  que o sistema automático de cobrança de pedágio nas praças da Terceira Ponte, em Vitória, e da Praia do Sol, em Guarapari, deixará de ser gerenciado pela Via Expressa. A partir de 15 de dezembro deste ano ele passará a ser ofertado pelas empresas Greenpass, ConectCar, Sem Parar, Veloe e Move Mais.
Os motoristas terão até 20 de julho do ano que vem para se adaptar e contratar uma das novas empresas. Também será preciso substituir os tags (aparelhos que ficam grudados no vidro dianteiro e que liberam as cancelas do pedágio). 
A partir dessa data, os aparelhos da Via Expressa deixarão de funcionar nas praças de pedágio da Rodosol. Quem trocar de empresa antes de 20 de julho terá que entrar em contato com a Via Expressa e cancelar o contrato antigo.
A troca é necessária porque o novo sistema adotado pela concessionária fará a leitura na frequência de 915 MHz, que é diferente da utilizada atualmente.
A contratação dos novos serviços deverá ser feita pelos motoristas nos canais de venda de cada empresa. Cada uma delas oferece além da cobrança do pedágio opções para o uso de tags em diferentes serviços como: pagamento de estacionamento, lanchonetes, restaurantes, outras rodovias  pedagiadas,  abastecimento em postos de gasolina, entre outros.

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