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Naufrágio em Guarapari

Família percorre litoral do ES em busca de tripulante de rebocador que afundou

O chefe de máquinas Eric Barcelos Rangel, 56, segue desaparecido desde domingo (1°), quando a embarcação naufragou. Familiares iniciaram as buscas por conta própria neste sábado (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 13:08

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:08

Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação
A família do marítimo Eric Barcelos Rangel, 56 anos, que desapareceu após o naufrágio de um rebocador, em Guarapari, no último domingo (1º), começou a realizar as buscas particulares pelo chefe de máquinas por conta própria. A iniciativa de tentar localizar o chefe de máquinas teve início por volta das 8 horas da manhã deste sábado (7). 
De acordo com os familiares, a busca será feita de forma terrestre, pela orla do litoral Sul do Espírito Santo. A família tem esperança de encontrar o Eric com vida.
"Vamos tentar conversar com pescadores da região para conseguirmos algumas informações sobre possível avistamento de qualquer vestígio da embarcação e/ou do Eric", contou a esposa de marítimo, Rosângela Barcelos Rangel.

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A jornada, que está sendo realizada por ela, a filha, um amigo e dois cunhados de Eric, começou pelos municípios de Guarapari e Anchieta. Ao longo do dia eles devem percorrer o restante do Litoral Norte do Estado.
A Capitania dos Portos também segue realizando buscas pelo desaparecido, mas ainda sem pistas fortes de onde o trabalhador possa estar. 

O NAUFRÁGIO

Eric estava com outros dois tripulantes no rebocador, que seguia de Vitória para o Porto de Açu, em São João da Barra, no Norte do Rio de Janeiro. Os colegas dele foram resgatados na tarde de segunda-feira (2), após passarem várias horas em alto-mar, mas Eric não foi mais visto. O resgate, segundo a família do chefe de máquinas, foi acionado por tripulantes de um navio que viram o rebocador.
Os tripulantes foram resgatados pela lancha Falésia, da praticagem, e trazidos ao cais da Capitania dos Portos. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos em ambulância do SAMU, sendo em seguida encaminhados ao hospital. Eles informaram que a embarcação naufragou nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guaparari. O rebocador teria colidido com uma pedra antes de afundar. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente com o rebocador.
Além da Marinha, a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho (MPT) também anunciaram que vão investigar se o possível descumprimento de normas de segurança do trabalho pode ter provocado o naufrágio do rebocador na costa de Guarapari.
Quem tiver informações pode entrar em contato com a Marinha pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e  (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.
(Com informações de Caique Verli/A Gazeta)

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