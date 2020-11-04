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Desaparecido desde domingo

Marinha retoma buscas por tripulante de naufrágio em Guarapari

Eric Barcelos Rangel, 56, está desaparecido desde a noite de domingo (1), quando o rebocador em que ele estava naufragou em Guarapari. As buscas se estendem de Guarapari a Vitória e foram retomadas por volta das 5h40 desta quarta-feira (4)

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 11:21
O acidente aconteceu na noite de domingo (01)
Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação
A Capitania dos Portos retomou, na manhã desta quarta-feira (04), as buscas pelo chefe de máquinas Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, que está desaparecido desde a noite de domingo (1), quando o rebocador em que ele estava naufragou em Guarapari.
As buscas se estendem de Guarapari a Vitória e foram retomadas pela Capitania por volta das 5h40. Segundo a Marinha do Brasil, três embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), o Navio-Patrulha Macaé e um helicóptero Sea Hawk (SH-16) participam das buscas, na área de Vitória até a Barra do Jucu e de Guarapari, perpassando das Três Ilhas à Ilha de Escalvada, onde ocorreu o naufrágio.
Paralelamente, cinco amigos do profissional, também marítimos, passaram a fazer parte da equipe de buscas nesta terça-feira (03).
De acordo com Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações  responsável pelo rebocador Oceano I  todos os esforços estão sendo empreendidos para encontrar o desaparecido ainda hoje (3). "A intenção é achá-lo hoje, custe o que custar. Liberamos uma embarcação para os amigos de Eric, como se fosse a família dele, junto à Capitania dos Portos. Eles são marítimos também, pessoas da área, e estão também fazendo buscas. Eles acharam melhor assim, para acabar com a agonia. Liberei um barco para atendê-los e está lotado de alimentos, combustível e água, então só vai parar quando eles quiserem que pare", disse.
O acidente aconteceu na noite de domingo (01)
Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação
A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente com o rebocador. Outros dois tripulantes foram resgatados após passarem várias horas em alto mar e estão hospitalizados.
Os tripulantes foram resgatados pela lancha Falésia, da Praticagem, e trazidos ao cais da Capitania. Foram prestados os primeiros atendimentos médicos em ambulância do SAMU, sendo em seguida encaminhados ao hospital. Eles informaram que a embarcação naufragou nas proximidades da Ilha Escalvada, em Guaparari. O rebocador teria colidido com uma pedra antes de afundar.

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