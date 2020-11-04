Marinha retoma buscas por tripulante de naufrágio em Guarapari

Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação

Capitania dos Portos retomou, na manhã desta quarta-feira (04), as buscas pelo chefe de máquinas Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, que está desaparecido desde a noite de domingo (1), quando retomou, na manhã desta quarta-feira (04), as buscas pelo chefe de máquinas Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, que está desaparecido desde a noite de domingo (1), quando o rebocador em que ele estava naufragou em Guarapari

As buscas se estendem de Guarapari a Vitória e foram retomadas pela Capitania por volta das 5h40. Segundo a Marinha do Brasil, três embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), o Navio-Patrulha Macaé e um helicóptero Sea Hawk (SH-16) participam das buscas, na área de Vitória até a Barra do Jucu e de Guarapari, perpassando das Três Ilhas à Ilha de Escalvada, onde ocorreu o naufrágio.

De acordo com Edson de Sousa, proprietário da empresa Vitória Embarcações  responsável pelo rebocador Oceano I  todos os esforços estão sendo empreendidos para encontrar o desaparecido ainda hoje (3). "A intenção é achá-lo hoje, custe o que custar. Liberamos uma embarcação para os amigos de Eric, como se fosse a família dele, junto à Capitania dos Portos. Eles são marítimos também, pessoas da área, e estão também fazendo buscas. Eles acharam melhor assim, para acabar com a agonia. Liberei um barco para atendê-los e está lotado de alimentos, combustível e água, então só vai parar quando eles quiserem que pare", disse.

Eric Barcelos desapareceu após rebocador afundar em Guarapari. Outros dois tripulantes foram resgatados Crédito: Divulgação