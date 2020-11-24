Eric Barcelos Rangel, de 56 anos, desapareceu após rebocador afundar Crédito: Arquivo de família

Your browser does not support the audio element. Naufrágio no ES: família leva exames ao DML para tentar identificar corpo

Segundo a família de Eric, como o corpo encontrado estava em "adiantado estado de decomposição" não foi possível fazer a identificação pela forma mais simples e prática, que é por meio das impressões digitais.

O método que será utilizado agora vai ser o reconhecimento pela arcada dentária, em que se comparam os dentes do corpo com exames odontológicos que foram feitos ao longo da vida de Eric. "Nós já levamos exames de raio-x dele pra ver se ajuda a equipe do Departamento Médico Legal (DML) a fazer a identificação. Disseram que a resposta pode variar de um a 30 dias", contou Érica Rangel, uma das filhas do marítimo desaparecido.

O corpo está no Departamento Médico Legal, em Vitória. Caso não seja possível fazer a identificação pela arcada dentária, vai ser preciso realizar um exame de DNA, que pode demorar um tempo maior para sair o resultado.

O NAUFRÁGIO

Os dois colegas foram resgatados em alto mar no dia seguinte, 2 de novembro. Ambos estavam bem debilitados, desnorteados e foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Um deles apresentava também hipotermia. No entanto, o Eric não foi encontrado e segue desaparecido, desde então.

A Marinha do Brasil abriu um inquérito para investigar o acidente. Nas primeiras buscas, a entidade utilizou um navio-patrulha, duas embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo e contou até com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).