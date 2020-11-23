Corpo encontrado em Aracruz pode ser de tripulante de rebocador

"Quem sabe, com essa nova hipótese, acaba essa agonia da família, porque ela é muita, de querer enterrar. Ele já está sendo dado como morto. Espero que isso acabe logo"

"Só vamos esperar o mar ficar mais tranquilo, mas o mestre da embarcação nos indicou a posição em que eles estavam quando o barco afundou, lá em Guarapari, e fizemos oito marcações. Vamos utilizar um aparelho que filma tudo que está lá embaixo. Queremos ver se ele não ficou preso na embarcação", explicou.