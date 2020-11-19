'É só aflição', diz mulher de motoboy desaparecido há 10 dias em Ourimar

De acordo com a companheiros, Emerson Arruda Vieira não deve dinheiro para ninguém Crédito: Acervo pessoal

Quem atendeu aos telefonemas foi a esposa dele, que não terá o nome revelado por questões de segurança. "Eu não estava sabendo de nada. Simplesmente entrei em desespero. Do jeito que me falaram, eu achei que ele tinha morrido", contou. Nesta quinta-feira (19), ela segue com mais dúvidas do que certezas.

"Hoje eu não sei o que penso. Tem hora que acho que ele pode estar vivo, por um milagre de Deus. A minha esperança é que ele esteja vivo, mas tem hora que é difícil de acreditar" Companheira de Emerson - Estudante de marketing de 37 anos

Depois de informações iniciais desencontradas, até de que o marido teria levado um tiro, ela conversou com conhecidos que moram no local e que disseram que ele teria sido agredido e levado dentro do porta-malas de um carro. Essa informação não é confirmada pela Polícia Civil , que trata o caso como desaparecimento.

Ainda de acordo com a mulher, a maquininha de cartão e o capacete que o marido usava para trabalhar naquele dia foram encontrados em uma mata que fica atrás do Condomínio Ourimar. Já a moto teria sido encontrada na terça-feira (10), na Rodovia Audifax Barcelos, que corta o município.

O motoboy levou o remédio a um morador do Condomínio Ourimar e não mais foi visto Crédito: Glacieri Carraretto

Juntos há sete anos, ela garante que o companheiro não tinha qualquer problema de relacionamento, nem envolvimento com crimes. "Ele tem amigos de infância que têm rixas com pessoas do Ourimar. Ia pescar com eles, considerava irmãos, mas não era envolvido com nada. Só era amigo", esclareceu.

O Condomínio Ourimar já foi alvo de inúmeras operações policiais e os próprios moradores já sofreram com ameaças de traficantes de drogas que atuavam dentro do local. Anteriormente, o Emerson já tinha feito entregas por lá. "Ele comentava que o clima era estranho, mas nunca tinha acontecido nada", disse.

"É só aflição, por causa da incerteza de não saber se ele está vivo ou se morreu. Se estiver morto, não vamos conseguir nem enterrar com dignidade. Parece que essas pessoas querem ver o sofrimento da família" Companheira de Emerson - Estudante de marketing de 37 anos

Muito abalada, a mulher não teve condições de procurar as autoridades de segurança no próprio dia 9 de novembro. Quem registrou o caso junto à polícia foi o cunhado do entregador e o dono da farmácia, que fica em Feu Rosa, onde ele trabalhava há apenas duas semanas  o primeiro emprego formal em meses.

"Ele falava para as pessoas mais chegadas dele que estava muito feliz, porque tinha arranjado um serviço com carteira assinada e poderia cuidar da família direito. Nessa crise que estamos passando, ele disse que era algo muito bom, que só tinha que agradecer", lembrou a esposa dele.

Emerson Arruda Vieira tem um filho de apenas três anos de idade Crédito: Acervo pessoal

FILHO DE 3 ANOS CHAMA PELO PAI

Depois de fazer entregas pelas ruas da Serra, Emerson tinha o costume de voltar para a casa e brincar com o filho, que tem apenas três anos de idade. Há dez dias sem ter essa companhia, o pequeno manda áudios para o pai e pergunta por ele toda noite, deixando, sem querer, a mãe em uma situação difícil e dolorosa.

"Ele chama pelo pai e não tem resposta. Eu não tenho resposta, porque eu não sei o que aconteceu, e isso está acabando comigo" Companheira de Emerson - Estudante de marketing de 37 anos

Na casa onde sempre viveram juntos, no bairro Vila Nova de Colares, também na Serra, ela ainda tenta ter esperanças de que o companheiro reapareça, que o filho receba os áudios tradicionais enviados pelo pai nas brechas do trabalho à tarde e que a vida volte ao normal. "Eu só queria que ele aparecesse", desabafou.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Sem informar qualquer detalhe, que "neste momento, seria precoce e poderia comprometer as investigações", a Polícia Civil informou que as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas estão em andamento, mas que, até esta quinta-feira (19), Emerson não havia sido localizado.