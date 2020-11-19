Idoso é indiciado por praticar ato libidinoso na frente de menina de 6 anos no ES

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA Crédito: Carlos Alberto Silva

A polícia indiciou um idoso de 75 anos por praticar ato libidinoso na frente de uma menina de apenas 6 anos, em Vitória. O caso ocorreu no dia 16 de setembro e, nesta quarta-feira (18), a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente concluiu o inquérito. O delegado responsável pelo caso pediu o indiciamento do homem e a pena, se condenado, pode chegar a quatro anos de reclusão.

De acordo com as investigações da polícia, há pouco mais de dois meses, por volta das 11 horas da manhã, a criança brincava no quintal da própria casa. O idoso, que é morador do mesmo bairro, nota a presença da menina de apenas 6 anos e se aproxima do portão da residência. Na sequência, segundo informações do delegado adjunto da DPCA, Diego Bermond, ele inicia uma conversa com a criança, pede que ela abra as pernas e reforça o pedido com gesto com as mãos. Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que o idoso toca as partes íntimas dele, por cima da roupa, e faz gestos com as mãos na rua.

Na manhã desta quinta-feira (19), o delegado Diego Bermond explicou como a polícia descobriu e apurou esse caso. A polícia não revelou o local onde aconteceu o fato e também não divulgou o nome do idoso.

"Nós recebemos essa ocorrência, iniciamos a investigação e constatamos por meio das câmeras de videomonitoramento e relatos das testemunhas que, de fato, ele praticou essa conduta. Então nós o indiciamos pelo crime de satisfação lascívia mediante a presença de criança, cuja pena pode chegar a quatro anos", disse o delegado.

CONHECIDO DA POLÍCIA

Durante as investigações, o delegado encontrou diversos registros similares relacionados ao idoso indiciado. Segundo Bermond, o idoso de 75 anos tem passagem pela polícia por prática de atos libidinosos ocorridas nos anos de 2002, 2008 e 2012. Diante da gravidade do caso, a DPCA solicitou medida protetiva à criança, para evitar que o acusado volte a se aproximar dela, visto que responde em liberdade.

"Solicitamos junto ao Poder Judiciário uma medida protetiva de urgência em favor dessa vítima de não aproximação desse suspeito, tanto em relação à criança como para família dela", destacou o chefe de polícia.

Na coletiva, o delegado ainda ressaltou que a presença de uma vizinha foi determinante para que o idoso parasse de se tocar enquanto via a criança brincando no quintal.

"Uma vizinha que estava próxima acabou ouvindo a conversa e achou estranho. Ela então mandou que a menina entrasse imediatamente em casa e informasse a mãe. O idoso tentou meio que disfarçar e disse (para a vizinha) que não estava fazendo nada. Depois ele sai caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido", detalhou.

Com as imagens em mãos e o boletim de ocorrência registrado pela família, o idoso foi chamado até a delegacia. No interrogatório, salientou o delegado, o homem indiciado inicialmente negou os atos, porém ao ser confrontado com as imagens obtidas e também o depoimento de testemunhas, admitiu ter conversado com a menina. Ele, contudo, negou ter praticado o ato.

"No interrogatório, ele inicialmente se mostrou bastante furtivo em relação às perguntas. A princípio disse que não tinha se encontrado com a criança, mas depois que apresentamos as imagens, ele acabou admitindo que se encontrou com ela, porém negou que havia tido qualquer tipo de ato em relação à criança. Mas ficou bem claro para nós que ele praticou essa conduta libidinosa", explicou o delegado adjunto.

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