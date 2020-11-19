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Lentidão

Manifestação de rodoviários complica o trânsito no Centro de Vitória

Vários ônibus da linha municipal de Vitória, conhecidos como 'verdinhos', ficaram parados na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Anchieta, o que provocou congestionamento na região. Impactos no trânsito chegaram a Jardim América, em Cariacica

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 11:51
Ônibus estão parados em frete ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, e complicam o trânsio
Ônibus estavam parados em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, e complicaram o trânsito Crédito: Divulgação/Leitor
Quem precisou passar pelo Centro de Vitória na manhã desta quinta-feira (19) enfrentou muita lentidão no trânsito. Vários ônibus da linha municipal de Vitória, conhecidos como "verdinhos", ficaram parados na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Anchieta, o que provocou congestionamento na região.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, os ônibus ocuparam a faixa da direita. A manifestação teria começado por volta das 9h e terminado pouco depois das 10h. O trânsito, no entanto, se estendeu até o bairro de Jardim América, no município de Cariacica, e só foi normalizado por volta das 11h30.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), que afirmou não ter conhecimento do protesto e garantiu que a manifestação não foi organizada pelo sindicato.
Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) também informou que não foi comunicado sobre o protesto realizado nesta manhã, no Centro de Vitória. "A entidade afirma estar aberta ao diálogo com as empresas e seus trabalhadores", disse.

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