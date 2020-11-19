Manifestação de rodoviários complica o trânsito no Centro de Vitória

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), que afirmou não ter conhecimento do protesto e garantiu que a manifestação não foi organizada pelo sindicato.

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) também informou que não foi comunicado sobre o protesto realizado nesta manhã, no Centro de Vitória. "A entidade afirma estar aberta ao diálogo com as empresas e seus trabalhadores", disse.