Mais de 220 crianças trabalham nas ruas de Vitória

Crianças fazendo malabarismos em avenida movimentada de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o representante da referência técnica do Programa de Erradicação, Thauan Pastrello, afirmou que o número estava em estabilidade desde o ano de 2015. Mas os problemas econômicos e sociais atrelados à pandemia podem ter causado o aumento.

Desde o início do programa em 1997, a gente tem uma diminuição desse fenômeno. A partir de 2015, a gente tem uma estagnação dessa taxa, e agora estamos diante de um aumento. Acreditamos que isso tenha razão vinculada à pandemia, às consequências econômicas desse processo que estamos vivendo atualmente. E que essas crianças acabam procurando as ruas para sanar suas necessidades básicas, disse.

Pastrello explicou o trabalho feito por Vitória e outros municípios para que o trabalho infantil seja erradicado. Segundo ele, 40% das crianças e adolescentes que trabalham nas ruas da Capital são de outras cidades, como o menino Kauã, que morava com a avó na Serra.

O acompanhamento dessas famílias é realizado através de um monitoramento capilar da cidade pelo SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social), que identifica e monitora o território da cidade, se aproximando e criando vínculo para conhecer quais as razões que a criança está na rua, de onde essa criança vem, tendo em vista que 40% das crianças que trabalham em Vitória não residem em Vitória. A gente articula, com esses outros municípios, através dos serviços da política de assistência social pelas secretarias municipais de assistência, que viabilizam serviços e benefícios, como cesta básica, auxílio, programa Bolsa Família, acompanham a situação escolar de modo intersetorial, destacou.

Trabalho infantil Crédito: Fernando Madeira

AJUDAR OU NÃO?

Uma questão importante sobre o trabalho infantil é se motoristas e pedestres devem ajudar crianças e adolescentes que trabalham nas ruas. Segundo Pastrello, isso não ajuda, mas sustenta a situação de pobreza e desigualdade na qual vivem essas crianças e suas famílias.