Adolescente morre atropelado por carro em Vitória

Menino atropelado em Camburi Crédito: Arquivo pessoal/Fernando Madeira

O adolescente Kauã Rodrigues Bertoldo Guimarães, de apenas 13 anos, que trabalhava como malabarista em um sinal morreu atropelado por um carro na Avenida Dante Michelini, no início da tarde desta terça-feira (17), na altura do bairro Mata da Praia, em Vitória. O atropelamento aconteceu no entroncamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, perto de um posto de gasolina.

De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), uma equipe do Samu foi acionada para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionados.

A identidade da vítima foi confirmada pelo tio do adolescente, Demétrio Guimarães, no início da noite, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. Segundo Demétrio, Kauã morava com a avó em Jacaraípe, na Serra, onde também estudava, e era um menino doce e gentil.

"A gente não sabia que ele ficava ali no sinal. Ele era um menino tranquilo, doce e gentil, só era um pouco levado, disse o tio.

Atropelamento é registrado na Dante Michelini

Segundo a PM, duas faixas da via no sentido do motorista que vai para Jardim Camburi foram interditadas para a realização de perícia no local após o acidente.

Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.