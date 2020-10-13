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Sociedade

Chega de trabalho infantil no ES: criança precisa de brincar e estudar

O que pode ser feito então para ajudar as famílias para que suas crianças não precisem trabalhar? É responsabilidade do Estado proteger os indivíduos mais vulneráveis

Públicado em 

13 out 2020 às 14:44
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Criança brincando com trator
Criança brincando com trator Crédito: Pixabay
A infância é uma parte mágica da vida. Evoca o início de como ser criança. Ter sonhos mirabolantes, fantasias encantadas, curiosidades, brincadeiras e muita energia o dia todo. Remete a instituições como escola, família, as primeiras amizades, diversão e as múltiplas aprendizagens. Afinal não dá para ser criança e não ser curiosa e perguntar o que é isso ou aquilo.
Contudo, por mais que se fale da infância, do que é ser criança neste período, tudo que possa ser dito não dá conta de abarcar o que cada uma vive e sente. Até porque a experiência de vida é singular e se dá na construção da relação social em uma casa, rua e bairro.
Mas nesta semana, que se iniciou com o Dia das Crianças, é necessário refletir sobre os desafios de ser criança em meio a realidade social estabelecida hoje. No entanto, não é fácil responder o que é ser criança na Grande Vitória? E, mais ainda, como é ser criança em bairros de periferia, em plena pandemia? Até porque, para a filosofia, uma coisa é falar das crianças, da infância; outra, é o que ela nos diz por meio da sua aparição, como este ser cheio de vida, incertezas e buscas.

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Por mais que existam dúvidas, o que se sabe é que toda criança possui necessidades físico-psicológicas, como alimentação, limpeza, higiene, vestuário adequado e abrigo. Um espaço para brincadeiras, jogos e diversão. E, para que elas cresçam como “normais”, é preciso que as suas necessidades sejam atendidas e cumpridas.
E são os adultos os responsáveis por cuidar das crianças. Elas devem receber a atenção e ao mesmo tempo os ensinamentos e orientações sobre comportamentos e atitudes no dia a dia. Os pais não podem ser omissos com os seus. Devem dar afeto e ter um relacionamento em que as crianças possam se sentir amadas e acolhidas. É o que diz o pesquisador José Martins Filho, no livro “A criança terceirizada”. Caso isso não aconteça, as crianças podem desenvolver sérios problemas emocionais, afirma.
Sabe-se que muitos são os problemas que afetam a vida das crianças na Região Metropolitana da Grande Vitória. O trabalho infantil é um dos mais graves. Este índice é considerado alto no ES. Para alertar sobre o trabalho infantil, de modo especial, neste período de vulnerabilidade econômica, o governo do Estado fez uma campanha em junho. Mas esse trabalho de prevenção e combate ao trabalho infantil não pode parar.

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Os dados do último censo (2010) mostram que 21 cidades do ES apresentaram alto número de casos de crianças no trabalho infantil. São mais de 50 mil crianças, denuncia o MPT - Ministério Publico do Trabalho - em maio deste ano. Elas atuam em diversas áreas como feiras livres, praias, aviãozinho do trafico de drogas e outras. O que mais se vê são crianças nos sinais de trânsito. A luta deve ser por mais proteção e amparo a esta parcela da população que precisa de apoio e atenção.
A vida não está fácil para ninguém! O cenário atual apresenta muitos desafios. A crise tem impactos em todos os setores da sociedade e afeta, de modo especial, a vida dos mais pobres. Evidencia e aprofunda as desigualdades sócio econômicas, expõe a miséria e potencializa as vulnerabilidades das famílias. Mas lugar de criança não é no trabalho.
O que pode ser feito então para ajudar as famílias para que suas crianças não precisem trabalhar? É responsabilidade do Estado proteger os indivíduos mais vulneráveis, bem como investir em politicas sociais, transferência de renda, geração de emprego e oportunidades. Projetos não faltam, verbas existem! Falta decisão política para fazer mais e melhor em favor dos que mais precisam.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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