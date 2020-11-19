Incêndio assusta moradores de prédio de 4 andares em Cariacica

Incêndio começou no padrão de energia, no térreo do prédio Crédito: Tiago Félix

Um incêndio assustou moradores de um prédio de quatro andares no bairro Campo Grande, em Cariacica , na noite desta quarta-feira (18). O Corpo de Bombeiros irá aguardar a perícia para definir as causas do incêndio, mas as informações preliminares dão conta de que um curto circuito no padrão de energia do prédio, que fica no térreo, deu início às chamas. Ninguém ficou ferido.

Segundo o tenente Laerbe, do Corpo de Bombeiros, o fato de o incêndio ter começado no térreo do edifício fez com que os moradores não conseguissem sair do local. O tenente afirmou ainda que os agentes conseguiram retirar os moradores por meio de um acesso de ventilação.

"Os moradores foram impedidos de sair por causa da fumaça, havia muita fumaça no local. A guarnição conseguiu, por um acesso de ventilação, percorrer a extensão do edifício e retirar as pessoas do local. Foi feita a solicitação de perícia por parte do síndico e será feito o laudo. Os moradores foram orientados a procurar outros locais para passar a noite, uma vez que não vai ter energia no prédio", disse o tenente.

O tenente Laerbe falou que as causas do incêndio ainda não foram apuradas Crédito: Tiago Félix

Moradora do prédio, Solineia Braun afirmou que percebeu que o incêndio havia começado quando ouviu os gritos de vizinhos e pessoas que passavam pela rua. Ela contou que só conseguiu sair do seu apartamento depois da chegada dos bombeiros, pois havia muita fumaça nas escadas.

"Nós estávamos em casa, meus filhos assistindo TV e eu estudando. Sentimos a fumaça e começamos a escutar gritos dos vizinhos, gritando que o prédio estava pegando fogo. Tentamos sair, mas não dava pra descer. Meu filho chegou a descer um pedaço e voltou, com a sensação muito forte de sufocamento. Voltamos para a varanda do prédio e conseguimos descer com a orientação do Corpo de Bombeiros", disse.

Solineia e os dois filhos moram no prédio atingido pelas chamas Crédito: Tiago Félix

Solineia contou ainda que está produzindo uma dissertação de mestrado e, por isso, fez questão de salvar seu computador no meio da correria.