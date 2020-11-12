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Atendimento afetado

Incêndio atinge parte de unidade de saúde em São Mateus

Como a unidade funciona 24 horas, no momento das chamas havia servidores trabalhando no local, mas ninguém ficou ferido. Alguns medicamentos foram atingidos e vão passar por avaliação. O serviço de vacinação está suspenso

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 14:18
Fogo atingiu parte de unidade de saúde em São Mateus
Fogo atingiu parte de unidade de saúde em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio atingiu parte de uma unidade de saúde municipal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (12). O local é conhecido como US3, no bairro Boa Vista. De acordo com a coordenação da unidade, o fogo começou por volta das 3h oras da madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio uma hora e meia depois do início das chamas.
Como a unidade funciona 24 horas, no momento em que as chamas começaram, havia servidores trabalhando no local, mas ninguém ficou ferido.
O atendimento aos pacientes foi afetado Crédito: Leitor | A Gazeta
O fogo começou na sala de medicação da unidade de saúde. No espaço, alguns medicamentos foram atingidos e a coordenação da unidade explicou que os remédios vão passar por uma avaliação técnica para saber o que tem condição de uso. Materiais de uso médico, como luvas, também foram atingidos.
Em função do incêndio, o atendimento foi afetado nesta quinta-feira (12). A coordenação da unidade informou que só será mantido o atendimento médico clínico geral. A vacinação também está suspensa. O funcionamento deve ser totalmente retomado na próxima terça-feira (17). 
Uma perícia ainda será feita no local para identificar a causa do incêndio. Apesar disso, a coordenação da unidade acredita que o fogo tenha começado em um aparelho de ar-condicionado.

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