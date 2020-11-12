Incêndio atinge parte de unidade de saúde em São Mateus

Fogo atingiu parte de unidade de saúde em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Um incêndio atingiu parte de uma unidade de saúde municipal em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (12). O local é conhecido como US3, no bairro Boa Vista. De acordo com a coordenação da unidade, o fogo começou por volta das 3h oras da madrugada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio uma hora e meia depois do início das chamas.

Como a unidade funciona 24 horas, no momento em que as chamas começaram, havia servidores trabalhando no local, mas ninguém ficou ferido.

O atendimento aos pacientes foi afetado Crédito: Leitor | A Gazeta

O fogo começou na sala de medicação da unidade de saúde. No espaço, alguns medicamentos foram atingidos e a coordenação da unidade explicou que os remédios vão passar por uma avaliação técnica para saber o que tem condição de uso. Materiais de uso médico, como luvas, também foram atingidos.

Em função do incêndio, o atendimento foi afetado nesta quinta-feira (12). A coordenação da unidade informou que só será mantido o atendimento médico clínico geral. A vacinação também está suspensa. O funcionamento deve ser totalmente retomado na próxima terça-feira (17).