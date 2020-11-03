No Feriado de Finados, um incêndio atingiu alguns túmulos do Cemitério de Santa Inês, localizado no bairro homônimo, em Vila Velha. As chamas teriam começado entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira (2). Não há informações sobre vítimas e nem acerca de possíveis prejuízos materiais.
Incêndio atinge túmulos do Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência tinha "pequenos focos de chamas em algumas áreas de vegetação". As equipes que estiveram no local conseguiram apagar o fogo rapidamente. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o incêndio ocorreu devido ao excesso de velas, deixadas em homenagem aos entes queridos, conforme tradição da data.