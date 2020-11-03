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Sem vítimas

Incêndio atinge túmulos do Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha

Chamas começaram no início da noite desta segunda-feira (2) e foram extintas rapidamente; velas deixadas no local causaram o fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 21:29

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 21:29

Velas deixadas no Feriado de Finados causaram incêndio no Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha
Velas deixadas no Feriado de Finados causaram incêndio no Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha Crédito: Reprodução
No Feriado de Finados, um incêndio atingiu alguns túmulos do Cemitério de Santa Inês, localizado no bairro homônimo, em Vila Velha. As chamas teriam começado entre o final da tarde e o início da noite desta segunda-feira (2). Não há informações sobre vítimas e nem acerca de possíveis prejuízos materiais.
Incêndio atinge túmulos do Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência tinha "pequenos focos de chamas em algumas áreas de vegetação". As equipes que estiveram no local conseguiram apagar o fogo rapidamente. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o incêndio ocorreu devido ao excesso de velas, deixadas em homenagem aos entes queridos, conforme tradição da data.

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