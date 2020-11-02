Uma jovem, de 26 anos, ateou fogo na casa onde mora com a família no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Tudo aconteceu na manhã desta segunda-feira (02), quando o pai saiu para trabalhar e a mãe estava dormindo. O irmão, de 11 anos, foi quem ajudou a mãe a sair do imóvel.
Segundo o pai da jovem, ele estava no trabalho, quando recebeu a notícia de que sua casa tinha sido queimada. A mãe estava dormindo porque tinha passado a noite acordada com ela. Quando deu uma hora que estava trabalhando, fui avisado do que tinha acontecido. Ela precisa fazer tratamento psiquiátrico, mas não estava se tratando como deveria, contou João Márcio Marques.
O fogo que foi colocado com o álcool em gel e atingiu, principalmente, o segundo andar da casa. Queimou tudo na parte de cima. Estou aqui tirando colchão e as coisas que queimaram, em baixo queimou um pouco de roupa e outros cômodos, explicou o pai.
Jovem incendeia casa com mãe e irmão dentro do imóvel no Sul do ES
Após colocar fogo, a jovem foi encontrada atrás da porta com uma faca na mão. Ela foi detida e está presa, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ela já possui passagem por tentativa de homicídio, em um outro momento em que apresentou um surto.
O incêndio foi controlado com a ajuda dos moradores que foram orientados por um vizinho que é bombeiro aposentado. O Corpo de Bombeiros também foi ao local. João Márcio disse que tem o interesse em internar a filha. Quem quiser ajudar a família com doações, pode entrar em contato com ele pelo telefone (28) 99922-5586.