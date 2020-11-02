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Marataízes

Jovem incendeia casa com mãe e irmão dentro do imóvel no Sul do ES

O  irmão de 11 anos acordou a mãe a tempo de sair do imóvel; o pai estava trabalhando e informou que a filha faz tratamento psiquiátrico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 19:57

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 19:57

O irmão de 11 anos acordou a mãe a tempo de sair do imóvel. O pai estava trabalhando.
Segundo andar da casa da família, onde dormia a mãe,  foi destruído Crédito: Internauta
Uma jovem, de 26 anos,  ateou fogo na casa onde mora com a família no bairro Santa Tereza, em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. Tudo aconteceu na manhã desta segunda-feira (02), quando o pai saiu para trabalhar e a mãe estava dormindo. O irmão, de 11 anos, foi quem ajudou a mãe a sair do imóvel.
Segundo o pai da jovem, ele estava no trabalho, quando recebeu a notícia de que sua casa tinha sido queimada. A mãe estava dormindo porque tinha passado a noite acordada com ela. Quando deu uma hora que estava trabalhando, fui avisado do que tinha acontecido. Ela precisa fazer tratamento psiquiátrico, mas não estava se tratando como deveria, contou João Márcio Marques.
Filho de 11 anos conseguiu acordar a mãe e juntos saíram antes que as  chamas destruíssem a casa Crédito: Internauta
O fogo que foi colocado com o álcool em gel e atingiu, principalmente, o segundo andar da casa. Queimou tudo na parte de cima. Estou aqui tirando colchão e as coisas que queimaram, em baixo queimou um pouco de roupa e outros cômodos, explicou o pai.
Jovem incendeia casa com mãe e irmão dentro do imóvel no Sul do ES
Após colocar fogo, a jovem foi encontrada atrás da porta com uma faca na mão. Ela foi detida e está presa, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ela já possui passagem por tentativa de homicídio, em um outro momento em que apresentou um surto.
O irmão de 11 anos acordou a mãe a tempo de sair do imóvel. O pai estava trabalhando.
Parte do primeiro andar da casa também foi destruída pelo incêndio Crédito: Internauta
O incêndio foi controlado com a ajuda dos moradores que foram orientados por um vizinho que é bombeiro aposentado. O Corpo de Bombeiros também foi ao local. João Márcio disse que tem o interesse em internar a filha. Quem quiser ajudar a família com doações, pode entrar em contato com ele pelo telefone (28) 99922-5586.

Jovem coloca fogo em casa com a mãe dormindo em Marataízes

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