Morador de apartamento incendiado em Jardim Camburi é encontrado morto

Homem que ateou fogo em apartamento é encontrado morto Crédito: Divulgação/Internet

O suspeito de ter provocado a explosão seguida de incêndio em um apartamento, em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (02), foi encontrado morto na Rua Ricardo Pimentel, no bairro Mata da Praia, na Capital. Ele foi identificado como Marcelo Agostinho Gonçalves, de 52 anos. Ele era dono do imóvel.

Vizinhos relataram que Marcelo saiu dirigindo o carro após o início do incêndio. Antes de deixar o local, mesmo muito ferido, ele teria recusado ajuda dos moradores do prédio. Do local, seguiu para o bairro Mata da Praia, que fica a cerca de 4,4 km de distância da casa onde morava.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e liberado por um irmão e a sobrinha dele. Segundo familiares, Marcelo era dono de uma oficina e formado em Direito. Ele não estava casado e deixou um filho. Na ocorrência registrada pela Polícia Militar consta que se trata de um caso de suicídio.

O INCÊNDIO

O incêndio começou por volta das 10h30 no apartamento de Marcelo, localizado na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley. Além da casa de Marcelo, um imóvel vizinho foi danificado pelas chamas e ficou bem destruído.

Outros dois apartamentos também foram afetados em menor escala, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Por volta das 11h30, as chamas já haviam sido controladas. Por nota, a Corporação informou que "o prazo mínimo para conclusão do laudo pericial é de 30 dias. Somente após finalizado, informações serão repassadas".

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A Defesa Civil de Vitória informou que uma equipe do órgão esteve no local para realizar a avaliação estrutural no imóvel onde ocorreu o incêndio e interditou todo o terceiro andar do prédio, pois outros três apartamentos foram afetados.

A Defesa Civil informa, ainda, que já orientou o condomínio sobre as intervenções necessárias para a liberação do andar. No total foram quatro apartamentos interditados, com sete pessoas desalojadas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou que a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada, nesta segunda-feira (02) para atendimento de ocorrência inicialmente registrada como suicídio por arma de fogo.

"Durante o atendimento desta ocorrência, os policiais foram informados que a vítima poderia ser o autor de um incêndio em um apartamento em Jardim Camburi, também em Vitória, ocorrido na manhã desta segunda-feira", diz um trecho do documento.