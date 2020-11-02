Fotos mostram o interior dos apartamentos após incêndio em Jardim Camburi

Paredes pretas, janelas destruídas e móveis completamente consumidos pelo fogo. Esse é um breve retrato que resume como ficou o apartamento de um condomínio localizado em Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (2), depois de o local sofrer uma explosão, segundo relatos de moradores, e ser tomado por um incêndio.
Fotos feitas pela equipe de A Gazeta no prédio também mostram a destruição parcial do apartamento de Ricardo Rafaski, que mora na unidade em frente a que entrou em chamas. Com a força da massa de ar causada pelo estrondo, a porta de entrada das duas residências foram parar no meio da sala de estar dele.
Os estragos causados nos apartamentos devido a incêndio em Jardim Camburi
"Eu estava sentado na sala, trabalhando. Do nada, eu vi a minha porta voando; e em seguida, a porta do apartamento que explodiu. Saí e vi aquela labareda de fogo dentro do apartamento. Quando eu fui para a minha porta, veio o dono do outro apartamento, todo ferido. Explodiu com ele lá dentro. Peguei meu filho no quarto e desci, com o apartamento já pegando fogo"
De acordo com uma nota do Corpo de Bombeiros, quatro apartamentos foram atingidos pelas chamas. "Dois ficaram bem destruídos, inclusive a unidade que foi o foco do fogo, e dois pouco atingidos", detalhou a Corporação. Sete pessoas estão desalojadas. O condomínio fica na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, próximo ao Hospital e Maternidade Santa Paula.
De acordo com testemunhas, o incêndio começou por volta das 10h30. Vídeos mostram o fogo atingindo o terceiro andar do prédio e a forte fumaça preta. Com a força do ar quente, janelas, portas e aparelhos de ar-condicionado voaram e caíram nas áreas comuns do condomínio Residencial Club Jardim Camburi. Três pessoas também precisaram ser socorridas no local.
HOMEM DO APARTAMENTO INCENDIADO RECUSOU AJUDA
Apesar de muito ferido, o proprietário e morador do apartamento onde o incêndio começou teria recusado a ajuda dos vizinhos e saiu do condomínio dirigindo o próprio carro. O relato foi passado por Ricardo Rafaski (vizinho da frente) e por Elisângela Pereira de Oliveira, que mora no primeiro andar do prédio.
"Ele tinha um cabelo grandinho e estava todo agarrado na cabeça. Não tinha parte do corpo que não estivesse queimada. Na parte de trás, a roupa ficou em pedaços. Ele passou por nós desorientado"
De acordo com o Corpo de Bombeiros, há suspeita "de que um homem tenha incendiado o local". Sem causa definida, o incêndio será investigado. "O prazo mínimo para conclusão do laudo pericial é de 30 dias. Somente após finalizado, informações serão repassadas", disse em nota.
DONO DO APARTAMENTO É ENCONTRADO MORTO
Horas depois do incêndio, o proprietário e morador do apartamento onde tudo começou foi encontrado morto no bairro Mata da Praia, em Vitória a menos de cinco quilômetros do condomínio. Identificado como Marcelo Agostinho Gonçalves, ele tinha 52 anos, era dono de uma oficina e deixa um filho.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) da Capital e liberado por familiares pouco depois. As informações são de que teria tirado a própria vida com um tiro de arma de fogo. O caso foi registrado como suicídio pela Polícia Militar.