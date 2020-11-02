Fotos mostram o interior dos apartamentos após incêndio em Jardim Camburi

"Eu estava sentado na sala, trabalhando. Do nada, eu vi a minha porta voando; e em seguida, a porta do apartamento que explodiu. Saí e vi aquela labareda de fogo dentro do apartamento. Quando eu fui para a minha porta, veio o dono do outro apartamento, todo ferido. Explodiu com ele lá dentro. Peguei meu filho no quarto e desci, com o apartamento já pegando fogo"