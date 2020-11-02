Incêndio atinge apartamento em Jardim Camburi, Vitória

ATUALIZAÇÃO: A reportagem foi atualizada com base em novas informações do Corpo de Bombeiros.
Uma explosão, com princípio de incêndio, ocorreu em um condomínio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 10h30. As chamas atingiram quatro apartamentos do terceiro andar do prédio, localizado na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, próximo ao Hospital e Maternidade Santa Paula.
De acordo com nota do Corpo de Bombeiros, dois deles ficaram destruídos, incluindo a unidade que foi o foco do fogo, e os outros dois pouco atingidos. Todo o andar precisou ser interditado e sete pessoas estão desalojadas. A suspeita é de que um homem tenha incendiado o local.
Por volta das 11h30, o incêndio já havia sido controlado pelos bombeiros. Vídeos feitos por moradores mostram a forte coluna de fumaça preta saindo dos apartamentos. Com a força das chamas, janelas, portas e equipamentos de ar condicionado voaram e caíram no chão das áreas comuns do condomínio.
Morador do apartamento que fica em frente ao incendiado, Ricardo Rafaski contou que estava trabalhando em casa quando tudo aconteceu. A porta de entrada da residência dele e do vizinho foram arrebentadas e pararam no meio da sala de estar. Por sorte, ele e o filho, que estavam dentro da residência, não se feriram.
Os estragos causados nos apartamentos devido a incêndio em Jardim Camburi
Por causa da grande quantidade de fumaça inalada, três pessoas precisaram de atendimento médico, incluindo o síndico do prédio. Embora muito ferido, o proprietário do apartamento onde aconteceu o incêndio recusou a ajuda dos vizinhos e saiu do local dirigindo o próprio carro.
Durante a tarde, o Corpo de Bombeiros esteve no Residencial Club Jardim Camburi para fazer o trabalho de rescaldo dos apartamentos e de perícia. O prazo mínimo para que o laudo seja concluído é de 30 dias. "Somente após finalizado, informações serão repassadas", informou a Corporação, por meio de nota.
DONO DO APARTAMENTO É ENCONTRADO MORTO
Horas depois de sair com queimaduras do apartamento, o dono do imóvel incendiado foi encontrado morto em uma rua do bairro Mata da Praia, também em Vitória. Identificado como Marcelo Agostinho Gonçalves, de 52 anos, ele é o principal suspeito de ter causado o fogo.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) da Capital e liberado por parentes. Segundo familiares, ele era dono de uma oficina, formado em direito e tinha um filho. Na ocorrência registrada pela Polícia Militar, o caso é tratado como suicídio.