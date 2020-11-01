Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Danos materiais

Hóspede é preso após atear fogo em quarto de hotel no Centro de Vitória

Fogo foi percebido pelo recepcionista, que arrombou a porta do quarto e usou três extintores para controlar o incêndio. O homem de 38 anos foi preso pela Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 20:48

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:48

Detidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória
Detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um hóspede, de 38 anos, foi preso após ter sido acusado de atear fogo no quarto do Hotel Paris, localizado no Centro de Vitória, na noite de sábado (31). De acordo com a Guarda Municipal, o homem não sofreu ferimentos graves. 
O fogo foi percebido pelo recepcionista. Ele arrombou a porta do quarto, retirou o homem do cômodo e usou três extintores para controlar o incêndio. As chamas atingiram a televisão, móveis e frigobar do estabelecimento.
Corpo de Bombeiros não atendeu a ocorrência. O hóspede não apresentou lesões graves e nem queimaduras. A Guarda Municipal foi acionada. O hóspede havia dado entrado no hotel na manhã de sábado, mesmo dia em que o incêndio foi registrado.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória informou que a Guarda Municipal recebeu uma ocorrência às 23h07 de sábado para conter um hóspede que se encontrava alterado e ateou fogo no seu quarto, no hotel Paris. A Guarda efetuou a prisão do suspeito encaminhando-o até a Delegacia Regional, diz a nota enviada pela Prefeitura de Vitória.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados