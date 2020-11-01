Hóspede é preso após atear fogo em quarto de hotel no Centro de Vitória

Um hóspede, de 38 anos, foi preso após ter sido acusado de atear fogo no quarto do Hotel Paris, localizado no Centro de Vitória, na noite de sábado (31). De acordo com a Guarda Municipal, o homem não sofreu ferimentos graves.
O fogo foi percebido pelo recepcionista. Ele arrombou a porta do quarto, retirou o homem do cômodo e usou três extintores para controlar o incêndio. As chamas atingiram a televisão, móveis e frigobar do estabelecimento.
O Corpo de Bombeiros não atendeu a ocorrência. O hóspede não apresentou lesões graves e nem queimaduras. A Guarda Municipal foi acionada. O hóspede havia dado entrado no hotel na manhã de sábado, mesmo dia em que o incêndio foi registrado.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória informou que a Guarda Municipal recebeu uma ocorrência às 23h07 de sábado para conter um hóspede que se encontrava alterado e ateou fogo no seu quarto, no hotel Paris. A Guarda efetuou a prisão do suspeito encaminhando-o até a Delegacia Regional, diz a nota enviada pela Prefeitura de Vitória.