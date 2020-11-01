Quando vi, já estava lá embaixo, diz dono de casa que desabou em Itapemirim

Casa e restaurante desabam em Itapemirim após forte chuva Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O proprietário Paulo Sérgio contou que não conseguiu perceber nada antes que tudo desmoronasse. Não deu pra perceber nada. Estávamos dormindo, era 1h10 da manhã mais ou menos. Quando eu vi, eu já estava lá embaixo, do lado de fora da casa, no mato. Acordei no mato, não deu pra ver nada. Acordei no susto.

Ele só se lembra de que a primeira coisa que pensaram foi em procurar as filhas. Elas estavam no quarto delas, e Altina (esposa) começou a gritar: 'Cadê minhas filhas, cadê minhas filhas'. E elas responderam: 'Mamãe, nós estamos aqui'. Só não dava para saber onde, quando nós olhamos aquele mundo de coisas, tudo caído, e não víamos elas, disse.

Ninguém teve ferimentos graves Crédito: Arquivo pessoal

Como Paulo Sérgio achou que as filhas estavam presas embaixo dos escombros, ele resolveu sair para pedir ajuda de algum vizinho. A gente achava que elas estavam por baixo e, por isso, ele foi procurar ajuda. Mas aí, acendeu uma luz no poste e eu dei uma volta e as vi. Foi a pior coisa do mundo, eu gritava e não conseguia ver. Muita chuva, e eu gritando, pedindo a Deus minhas filhas de volta, lembrou a mãe, Altina Santos.

Para o pai, o momento é de agradecer porque poderia ter sido uma tragédia maior. Da altura que nós estávamos podia ter acontecido coisa pior. A nossa cachorrinha, que podia entrar em qualquer canto, morreu esmagada, e nós caímos daquela altura, para fora da casa. Deus colocou as meninas em um canto para protegê-las. Só agradecer a Deus.

Prédio onde restaurante funcionava, em Itapemirim, desabou devido à chuva Crédito: rede social

FAMÍLIA HAVIA INVESTIDO TUDO NO EDIFÍCIO

A construção, recém-concluída, incluía a residência, o restaurante e duas lojas. Na queda, os escombros atingiram também os veículos da família. Tudo que tínhamos nós colocamos ali. O que tinha e o que não tinha, nós investimos ali. Tinha o restaurante completo, com fogão à lenha, que fizemos há uma semana, a loja de Ana Clara (filha) cheia de produtos novos, dois carros e duas motos. Nós catamos algumas coisas, mas perdemos tudo. Eu tinha esperança de recuperar a caminhonete, mas, quando vi, não sobrou nada. Até para tirar o documento que estava dentro foi difícil, disse Paulo Sérgio.

Restaurante e casa desabam em Itapemirim Crédito: Redes Sociais

RESTAURANTE COMPLETARIA UM ANO NESTE DOMINGO (1º)

O restaurante iria completar um ano de funcionamento neste domingo (1º), e um almoço especial estava agendado para comemorar a data. Eu gosto muito de organizar essas coisas. Sou muito detalhista. Hoje (1º) ia ter almoço com show ao vivo e sobremesa grátis, porque eu amo essas coisas. Muita gente falando que ia vir. Estou tentando ser muito forte, contou Altina.

ESPERANÇA PARA RECOMEÇAR

Mesmo diante da dificuldade de ver todo um sonho sendo interrompido, a família, que está na casa dos pais de Altina, não perdeu as esperanças. Graças a Deus, conseguimos sair e só temos uns raladinhos. Não podemos abalar não. Vou fazer de novo. Não do mesmo jeito, porque vendi o que tinha para investir lá e agora não consigo mais fazer o que já tinha. Mas vou recomeçar, não quero dinheiro, mas ajuda eu vou aceitar, falou Paulo Sérgio.

Foram mais de dois anos de construção, e eu falei que não queria construir mais nada porque estava cansada, mas Deus me mostrou que a gente é mais forte do que pensa, porque agora vamos ter que construir de novo. E o que eu peço, todo dia, é força, completou Altina.

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O CASO

Um restaurante, uma casa e duas lojas, localizados na comunidade de Pedrinhos, no interior de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, desmoronaram. Devido à forte chuva, na madrugada deste sábado (31), o prédio foi completamente destruído. Quatro pessoas que estavam no local conseguiram se salvar.

De acordo com o agente da Defesa Civil do município Marlon Santos Mairins, a chuva arrancou a base do edifício onde o Recanto Caseiro funcionava, que fica embaixo da pista. "Ocorreu uma grande infiltração na estrutura do prédio. A base não comportou a quantidade de chuva", explicou.

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