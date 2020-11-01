Rio Itapemirim na tarde deste domingo (01), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly

A Defesa Civil municipal está realizando medição do nível do rio de hora em hora desde a tarde deste sábado (31), quando começou a subir. O ponto mais alto foi registrado às 22h45, quando atingiu a marca de 2,38 metros acima do leito.

Your browser does not support the audio element. Nível do Rio Itapemirim diminui, mas Cachoeiro segue em alerta

De acordo com Defesa Civil, em Cachoeiro, o Rio Itapemirim começa a transbordar nas partes baixas, entrando em garagens e quintais, quando chega a 3 metros acima do normal. Já as ruas, são atingidas quando o rio chega a marca dos 4 metros acima do leito.

Rio Itapemirim na tarde deste domingo (01), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly

Segundo a prefeitura , o monitoramento está sendo feito em toda região da bacia do Rio Itapemirim e o estado de alerta é devido aos acumulados de chuvas que a cidade já recebeu e a previsão de que as chuvas continuem, inclusive com intensidade entre moderada e forte.

A Defesa Civil pede atenção especial da população que mora em áreas de encostas, uma vez que a saturação do solo pode gerar movimentação de terra e deslizamentos. Aparecimento de fendas e depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, inclinação de tronco de árvores, de postes e o surgimento de minas dágua são sinais de que pode ocorrer um deslizamento, diz a nota da prefeitura.