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Chuva no ES

Nível do Rio Itapemirim diminui, mas Cachoeiro segue em alerta

O estado de alerta é devido aos acumulados de chuvas que a cidade já recebeu e a previsão de que elas continuem, inclusive com intensidade entre moderada e forte

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 15:22
O estado de alerta é devido aos acumulados de chuvas que a cidade já recebeu e a previsão de que as chuvas continuem, inclusive com intensidade entre moderada e forte
Rio Itapemirim na tarde deste domingo (01), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly
O nível do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está baixando, mas o município permanece em alerta porque ainda está 1,60 metros acima do normal, de acordo com a última medição, da Defesa Civil, às 13h44, deste domingo (01).
A Defesa Civil municipal está realizando medição do nível do rio de hora em hora desde a tarde deste sábado (31), quando começou a subir. O ponto mais alto foi registrado às 22h45, quando atingiu a marca de 2,38 metros acima do leito.
Nível do Rio Itapemirim diminui, mas Cachoeiro segue em alerta
De acordo com Defesa Civil, em Cachoeiro, o Rio Itapemirim começa a transbordar nas partes baixas, entrando em garagens e quintais, quando chega a 3 metros acima do normal. Já as ruas, são atingidas quando o rio chega a marca dos 4 metros acima do leito.
O estado de alerta é devido aos acumulados de chuvas que a cidade já recebeu e a previsão de que as chuvas continuem, inclusive com intensidade entre moderada e forte
Rio Itapemirim na tarde deste domingo (01), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Bruna Hemerly
Segundo a prefeitura, o monitoramento está sendo feito em toda região da bacia do Rio Itapemirim e o estado de alerta é devido aos acumulados de chuvas que a cidade já recebeu e a previsão de que as chuvas continuem, inclusive com intensidade entre moderada e forte.

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A Defesa Civil pede atenção especial da população que mora em áreas de encostas, uma vez que a saturação do solo pode gerar movimentação de terra e deslizamentos. Aparecimento de fendas e depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, inclinação de tronco de árvores, de postes e o surgimento de minas dágua são sinais de que pode ocorrer um deslizamento, diz a nota da prefeitura.
Neste domingo (01), a Defesa Civil de Cachoeiro não teve nenhum chamado, e em caso de qualquer risco, a população pode acionar pelo telefone (28) 98814-3497. A Defesa Civil estadual classificou a cidade como risco moderado para inundação.

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